نادي الفجيرة يقدم مدربه الجديد مجيد بوقرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

نظم نادي الفجيرة الرياضي الثقافي مساء اليوم مؤتمرا صحفيا قدم من خلاله مدربه الجديد الجزائري مجيد بوقرة ( 36 سنة) والذي تم التعاقد معه مساء امس لتدريب الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

واعلن المدير التنفيذي لنادي الفجيرة عبد الله بن قانون بان مدة عقد بوقرة تمتد لموسم واحد قابل للتجديد، دون ان يتم التطرق للقيمة المالية للعقد.

ورحب عبد الله بن قانون بالمدرب بوقرة ووصفه بأنه ابن النادي بعد ان سبق له ارتداء فانيلة الذئاب لموسمين سابقين.

مشيرا الى ان مجيد بوقرة يتمتع بخبرة كبيرة حيث مثل العديد من الأندية عندما كان لاعبا، اضافة الى خبرته التدريبية التي تمتد لثلاث سنوات ونصف متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة مع الذئاب.

بدوره عبر المدرب مجيد بوقرة عن سعادته بالعودة الى نادي الفجيرة كمدرب بعد ان مثله كمدرب وقدم شكره لسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، متمنيا ان يكون على قدر المسؤولية والثقة التي وضعها فيه نادي الفجيرة.

وقال بوقرة انه يعشق التحدي وهدفه تسخير كل خبراته في الملاعب كلاعب ومدرب وترجمتها في دعم الفجيرة مؤكدا انه كان على تواصل تام مع الإدارة واللاعبين، مشيرا الى الى انه سعيد بخوض هذه التجربة الجديدة ، وسيكون شعاره تحقيق افضل النتائج والحصول على مركز متقدم في ترتيب مسابقة دوري الخليج العربي.

وتحدث بوقرة عن ملازمته لمواطنه الجزائري جمال بلماضي في المنتخب الجزائري، اضافة الى خوضه تجربة معايشة في نادي نابولي الإيطالي بجانب المدرب ماريسيو ساري قبل انتقاله لتدريب تشيلسي الإنجليزي.