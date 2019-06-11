فتحي سليم: نزيف النقاط المبكر والضغوط النفسية عرقلا صعود دبا الحصن

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

وصف مدرب الفريق الأول لنادي دبا الحصن، المصري فتحي سليم، المركز الخامس الذي حققه فريقه في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى بالجيد، في ظل الظروف التي مر بها، خصوصاً أنه تسلم مهام الإدارة الفنية في الفريق بعد مرور جولات عدة من انطلاق المسابقة، مشيراً إلى أن فريق دبا الحصن لعب دوراً مهماً في رسم ملامح الفريقين الصاعدين لدوري الخليج العربي، ومعبراً عن سعادته بذلك، متمنياً أن يتم تجديد التعاقد معه بشكل مبكر لإعادة ترتيب الأوراق بسرعة، وبوقت كافٍ، لتكملة العمل الذي بدأه، ولتحقيق ما تصبو إليه جماهير دبا الحصن.

وقال فتحي سليم لـ«الإمارات اليوم»: «دبا الحصن لم ينجح في الصعود إلى دوري المحترفين، رغم الأداء الجميل الذي قدمه، ويعود السبب إلى الضغوط النفسية العالية التي تعرض لها اللاعبون في آخر خمس مباريات، ونزيف النقاط في بداية المسابقة».

وأضاف: «كنا قريبين من الصعود لولا البداية المتعثرة، ومغادرة لاعبين مهمين لصفوف الفريق».

ووصف فتحي سليم دوري الدرجة الأولى بالقوي، ويمكن تقويته بشكل أفضل في حال زيادة عدد الأندية، والارتقاء بمستوى اللاعبين المحترفين بصورة أفضل، مشيراً إلى أن دوري الدرجة الأولى يضم العديد من اللاعبين أصحاب الكفاءات والمواهب التي تستحق تسليط الضوء عليها، والتي لا تقل عن الكفاءات الموجودة في دوري الخليج العربي.