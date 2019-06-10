المرزوقي حكماً رابعاً في مواجهة يابانية - كورية

المصدر: منصور السندي - دبي

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي سلطان عبدالرزاق المرزوقي حكماً رابعاً في مباراة فريقي أوراوا ريد دايموندز الياباني وأولسان هيونداي إف سي الكوري الجنوبي المقررة بعد غد في العاصمة اليابانية طوكيو ضمن مباريات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للأندية، علماً أن طاقم المباراة بقيادة حكم سعودي.

ومن المقرر أن يغادر سلطان المرزوقي مع بقية طاقم تحكيم المباراة إلى اليابان 17 الجاري استعداداً للمشاركة في إدارة هذه المباراة.

ويعد سلطان المرزوقي، الذي يوجد حالياً ضمن قائمة الحكام النخبة في آسيا، من أفضل الحكام في القارة الصفراء نظراً للخبرة التي يتميز بها.