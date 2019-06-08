الشارقة يستعد لإقامة احتفالية خاصة ابتهاجاً بالدوري

المصدر: منصور السندي - الشارقة

ذكر نادي الشارقة، على صفحته عبر «تويتر»، أن النادي سيعلن عن فعاليات احتفالية رسمية خاصة بجمهور النادي، عبر الحسابات الرسمية للنادي في وسائل التواصل الاجتماعي، ابتهاجاً بفوز فريق كرة القدم بلقب دوري الخليج العربي خلال الموسم الكروي المنصرم، علماً بأن الشارقة حقق الفوز باللقب، بعدما فاز في 17 مباراة، وتعادل في ثمانٍ، وخسر في مباراة واحدة فقط أمام الوصل في الجولة 24 للدوري. وقال النادي: «لا صحة للأخبار المتداولة عن تنظيم نادي الشارقة لمسيرة في إمارة الشارقة، بمناسبة فوز الفريق ببطولة دوري الخليج العربي».

وكان الشارقة فاز بلقب الدوري للمرة الأولى في عهد الاحتراف، والسادسة في تاريخ النادي، بعد انتظار دام نحو 23 عاماً، منذ آخر فوز له باللقب عام 1996.