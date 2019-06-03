بني ياس يتجه لتجديد عقود 4 لاعبين

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

قال مصدر بنادي بني ياس لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة شركة كرة القدم بالنادي ستعقد اجتماعاً مهماً بعد إجازة عيد الفطر، لبحث تجديد عقود بعض لاعبي الفريق المنتهية عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وهم: قائد الفريق وظهيره الأيسر يوسف جابر، ولاعب الوسط حبوش صالح، والظهير الأيمن أحمد المهري الشهير بأحمد دادا، ولاعب الارتكاز فيصل الخديم، وهناك اتجاه قوي لتجديد عقود اللاعبين الأربعة لمدة موسم واحد على الأقل.

وأضاف المصدر «سيحسم الاجتماع أيضاً الإعلان الرسمي عن تعيين الألماني وينفريد شايفر مديراً فنياً للفريق، خلفاً للكرواتي كرونوسلاف جوريتش، بعد اقتراب المفاوضات بين الطرفين من نهايتها».