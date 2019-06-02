نصيحة الكرواتي زلاتكو وراء تولي ايفان ليكو تدريب العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

كشف مدرب فريق العين الجديد، الكرواتي إيفان ليكو أن نصيحة مواطنه مدرب فريق العين السابق والمنتخب الكرواتي حالياً، زلاتكو داليتش لعبت دوراً كبيراً في موافقته على تدريب "الزعيم".



وقال للموقع الرسمي لنادي العين بعد جولة له في استاد هزاع بن زايد عصر اليوم: "بالتأكيد تواصلت مع المدرب زلاتكو وقد أظهر تقديراً عالياً وأشاد كثيراً بالنادي الكبير الأمر الذي عزز من رغبتي في إنهاء إجراءات التعاقد ودخول التحدي الجديد مع الفريق".

وتعليقاً على سؤال حول توليه المهمة بعد مواطنيه زلاتكو داليتش وزوران ماميتش، قال: "المؤكد أنني اعتبر تولي مهمة الإدارة الفنية بعد زلاتكو وزوران في العين مسؤولية كبيرة، خصوصاً وأن المدربين السابقين حققا نتائج قوية وارتبط اسمهما بإنجازات تاريخية، ومن جهة أخرى هذا الأمر يمنحني الحافز المهم والدافع الكبير لتحقيق إنجازات أفضل قدر الإمكان".

وأضاف: "قناعة نادي العين بالاستمرار مع المدرسة الكرواتية تعزز من مسؤوليتي في إدارة الأمور وأدرك جيداً ما المطلوب مني لتحقيق أهداف النادي وذلك بالعمل المتواصل وعلى مدار الساعة مع طاقم التدريب المساعد، سعياً لتهيئة أسباب النجاح والإعداد الجيد ورفع معدل التركيز والانسجام والتفاهم بين لاعبي الفريق للوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة التي تمكننا من تحقيق طموحاتنا في الموسم الجديد".

وأشار المدرب الجديد إلى أنه أمضى نحو 15 عاماً في بلجيكيا ولم يكن من السهل عليه اتخاذ قرار الانتقال من الدوري البلجيكي إلى دوري الخليج العربي لكن الذي عرفه عن العين دفعه لاتخاذ القرار ليتولى مسئولية تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

وقال: "ما وجدته في النادي خلال زيارتي الحالية حفزني لبداية التحدي مع الفريق ورسالتي للاعبين هي أن تلامس أحلامهم عنان السماء وشخصياً طموحاتي كبيرة جداً مع فريقي الجديد”.