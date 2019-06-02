محمد علي شاكر: سأحزن إذا لم أرتدِ قميص العين

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

اعترف مدافع عجمان، المنضم حديثاً إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، محمد علي شاكر، بوجود رغبة من جانب إدارة نادي العين للتعاقد معه في الموسم المقبل، مشدداً على أن إدارة الزعيم أرسلت طلباً رسمياً لنظيرتها في عجمان للتعاقد معه، بيد أن العرض مازال في مرحلة الدراسة، مشيراً إلى أنه سيحزن إذا لم يرتدِ قميص العين.

ونفى اللاعب في مقابلة مع «الإمارات اليوم» أن يكون قد وقع على أي عقود رسمية مع العين، مُشدداً على أنه مازال لاعباً في صفوف البرتقالي وسينتهي عقده في صيف 2021، ما يعني أن توقيعه على أي عقود للعين لن يكون له أي قيمة ما لم يوافق نادي عجمان على رحيله.

وتحدث محمد علي شاكر عن خططه المستقبلية إذا ما رفض مسؤولو البرتقالي رحيله للعين، وعن سبب حذفه للتغريده التي دونها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، وكيف استقبل خبر انضمامه للمنتخب الوطني الأول للمرة الأولى في مسيرته الكروية، ولماذا غاب عن تشكيلة عجمان في الدور الأول، وغيرها من الموضوعات، وتالياً نص الحوار.

■ ما حقيقة ما يتردد عن رغبة نادي العين في ضمك لصفوفه الموسم المقبل؟

■ ■ بالفعل هناك مفاوضات بين ناديي العين وعجمان في هذا الخصوص، وقد أرسلت إدارة الزعيم عرضاً رسمياً للبرتقالي في نهاية الموسم، وهذا العرض يتم دراسته من قبل إدارة البرتقالي، وفي انتظار ما سيسفر عنه قرارهم النهائي.

■وهل لديك الرغبة في الانتقال إلى نادي العين أم أن لديك عروضاً من أندية أخرى؟

■ ■ أي لاعب في دوري الخليج العربي يتمنى أن يدافع عن قميص نادي العين، وأنا بالتأكيد واحد منهم لكني لا أملك حرية القرار، إذ ما زلت مرتبطاً بعقد مع عجمان، وهم أصحاب القرار الأول والأخير في ذلك.

■ومتي ينتهي عقدك مع عجمان؟

في نهاية موسم 2020-2021، أي بعد موسمين.

■وماذا لو رفض مسؤولو عجمان رحيلك عن الفريق في الموسم المقبل إلى العين؟

■ ■ بالتأكيد سأحزن فهذه نقلة رائعة في حياتي الكروية، لكني في النهاية سألتزم بالقرار وسأجتهد مع فريقي، لعله يأتيني عرض أفضل في المستقبل، أنا في النهاية لاعب محترف وأعرف حقوقي وواجبتي وسأنفذها أياً كانت وجهتي المستقبلية.

■وما حقيقة ما يتردد بأنك وقعت بالفعل على عقود رسمية مع نادي العين؟

■ ■ هذا الأمر لم يحدث على الاطلاق، اذ كيف لي أن أوقع على عقود مع نادٍ آخر وأنا مازلت مرتبطاً بعقود مع البرتقالي، وأدرك جيداً أن أي توقيع على عقود لناد آخر لا قيمة له ما لم يوافق نادي عجمان على رحيلي، لذلك لم ولن أوقع على أي عقود مع العين أو غيره ما لم يحدد مسؤولو البرتقالي موقفهم من رحيلي أولاً.

■عقب مباراة العين في الدوري، وضعت تغريدة على حسابك في «انستغرام» تحتوي على قلب بنفسجي ثم سرعان ما حذفتها، ما السبب في ذلك؟

■ ■ بالفعل هذا قد حدث وقد حذفت التغريدة بعدما وجدت هناك لغطاً، وفهماً خاطئاً لها، ففضلت ألا يستمر اللغط بتلك التغريدة فحذفتها.

■أخيراً وقع الاختيار عليك للانضمام لتشكيلة المنتخب الأول، هل توقعت هذا الاختيار؟

■ ■ حقيقة لا.. والاختيار كان مفاجأة لي، لكنها بالتأكيد مفاجأة سارة.

■لماذا؟

■ ■ لأن غالبية الاختيارات في السابق كانت دائماً ما تتم للاعبين من أندية بعينها، وهذا كان السر في المفاجأة.

■ وهل ترى أن اختيارك للمنتخب الأول سببه نادي عجمان أم ظروف مشاركتك مع المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020؟

■ ■ للاثنين معاً، أعتقد أن مدرب المنتخب الهولندي بيرت فان مارفيك حينما تعاقد لتدريب الأبيض كان يتزامن مع التصفيات الأولية لأولمبياد طوكيو التي جرت في السعودية، وقد تابع أدائي مع عجمان بعد أن أصبحت أشارك بصفة أساسية في المباريات الأخيرة بالدوري.

■ اختفيت عن تشكيل فريق عجمان في بداية الموسم ثم ظهرت أساسياً في الدور الثاني فقط، فما السبب في ذلك؟

بالتأكيد هي وجهة نظر فنية تخص المدرب المصري أيمن الرمادي، لكن تفسيري أن هناك أكثر من لاعب قد حجزوا موقعهم في مركز قلب الدفاع، وبدأت أحصل على فرصتي بعد التحاق راشد مال الله بالخدمة الوطنية، وحينما جاءتني الفرصة تمسكت بها.

■ هل ترى أن مركز قلب الدفاع سواء في أندية دوري الخليج العربي أو مع المنتخب أصبح يُعاني قلة المواهب بعد «كبر سن» عدد من اللاعبين؟

لا أعتقد ذلك، الكرة الإماراتية لا تنضب منها المواهب، صحيح أن هناك لاعبين مهمين قد تقدموا في العمر ولا أريد أن أذكر أسماء، لكن هناك عناصر شابة كثيرة تلعب في هذا المركز بحاجة للحصول على فرصتها، ومن بعدها لن يشعر أحد بأن هناك أزمة في هذا المركز.

■ الكثيرون يتخوفون على المنتخب الأولمبي أن يتأثر بانضمام مجموعة من لاعبيه لمعسكر المنتخب الأول في يوليو المقبل.

لا خوف على المنتخب الاولمبي من تلك الاختيارات، بل على العكس الأمر سيعود بالفائدة عليه لأن اللاعبين سيكتسبون خبرات أكبر، ونحن كلاعبين تعاهدنا أن نقاتل على فرصتنا للتواجد في أولمبياد 2020، أسوة بالجيل الذي سبقنا إلى أولمبياد لندن 2012، خصوصاً أننا نملك لاعبين على مستوى عال كان لهم بصمة واضحة في الدوري هذا الموسم.

■ما السر في طفرة عجمان هذا الموسم؟

عجمان من الموسم قبل الماضي وهو يلعب بشكل مميز أمام جميع الفرق دون خوف أو رهبة، ربما لم تكن النتائج قد خدمتنا مثل الموسم المنتهي، لكن عجمان يلعب كرة رائعة بفضل منهجية لعبه، والتي تعتمد على المجموعة أكثر من الفرد وهذا أمر يعود الفضل فيه للطاقم الفني.

■ وهل تتوقع أن يستمر عجمان على هذا المستوى في الموسم المقبل؟

أتوقع له أن يحقق نتائج أفضل مما حققها هذا الموسم، فالاستقرار الفني الموجود في النادي بوجود المدرب أيمن الرمادي للموسم الرابع على التوالي يعد أمراً مهماً لمصلحة الفريق، والأمر نفسه بالنسبة للإدارة التي تعرف كل احتياجات البرتقالي للموسم المقبل، وأعتقد أنهم بدأوا العمل مبكراً في هذا الجانب، وهذه الإدارة تحديداً لها الفضل الأكبر في كل النتائج التي تحققت منذ أن عدنا لدوري المحترفين بفضل التخطيط الجيد وتحديد الأهداف التي تريدها في كل موسم.

السيرة الذاتية

محمد علي شاكر تاريخ الميلاد: 22-1- 1997. العمر: 22 عاماً.

مركز اللاعب: مدافع.

الطول: 185 سم.

الوزن: 83 كغم.

لمحة تاريخية

لاعب في صفوف عجمان، والمنتخب الأولمبي، وتم استدعاؤه لقائمة المنتخب الأول أخيراً.

خاض مع البرتقالي هذا الموسم 15 مباراة بمعدل دقائق بلغ 1223 دقيقة، سجل خلالها هدفاً واحداً وحصل على بطاقتين صفراوين.

المناسبة

اقتراب مدافع عجمان محمد علي شاكر من الانضمام لفريق العين في صفقة مالية تعد هي الأعلى في تاريخ نادي عجمان، إذ يتردد أن الصفقة تراوح بين 10 و14 مليون درهم.

إدارة عجمان تدرس عرض العين، وحذفت تغريدتي خوفاً من «اللغط».

انضمامي للمنتخب الأول «مفاجأة»، وحلم طوكيو يراود جيلي.

لا توجد أزمة في مركز «قلب الدفاع»، وهناك أسماء بحاجة لفرصة.

غبت عن تشكيلة عجمان في الدور الأول بسبب «زحمة اللاعبين».