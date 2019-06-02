عبدالباسط محمد مشرفاً على أكاديمية الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة في بيان رسمي لها تعيين مدير الفريق الأول السابق عبدالباسط محمد، مشرفاً عاماً على أكاديمية الناشئين بالشهامة.

كما قرّرت الشركة تعيين عادل خميس مديراً للأكاديمية، اعتباراً من الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعقد اجتماع للإدارة الجديدة للأكاديمية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، برئاسة عبدالباسط محمد لوضع استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، واختيار مدربي الفرق من الأعمار السنية المختلفة، استعداداً للموسم الجديد وتحديد مواعيد وأماكن المعسكرات الخارجية لبعض الفرق.

على جانب آخر، قال مصدر بنادي الوحدة لـ«الإمارات اليوم» إن شركة كرة القدم بالنادي تتجه إلى تعيين نجم الفريق السابق عبدالسلام جمعة مديراً للفريق الأول، خلفاً لعبدالباسط محمد.

ومن المنتظر أن يتسلم عبدالسلام جمعة عمله بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وستكون أولى مهامه الإعداد للمعسكر الخارجي الذي سيقام بهولندا غالباً يوم 24 الجاري، استعداداً للموسم الجديد.