الحوسني وسواريز يتصدران قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

تصدر كل من الحارس عادل الحوسني، والمهاجم البرازيلي ويلتون سواريز قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الشارقة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، من حيث عدد الدقائق التي لعبها كل منهما وذلك من بين قائمة الفريق الأساسية، إذ شارك كل منهما في 26 مباراة ولم يغيبا في أي مباراة وبلغ مجموع الدقائق التي لعبها كل منهما مع الفريق 2340 دقيقة وظلا يشكلان أهم العناصر في الفريق، وحل اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو في المركز الثاني من حيث أكثر اللاعبين مشاركة بمجموع 2338 دقيقة.

وتصدر عادل الحوسني، الذي فاز بجائزة أفضل حارس مرمى، ترتيب حراس المرمى في الدوري الإماراتي نظراً لتألقه الكبير وقيادته لفريقه للفوز بلقب الدوري بعد غياب عن منصات التتويج استمر لنحو 23 عاماً، وحصد الحوسني هذا الموسم أيضاً جائزة أفضل حارس مرمى المقدمة من لجنة دوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، فيما شارك الحارس الاحتياطي أحمد ديدا في ست مباريات بمجموع 398 دقيقة.

وعلى صعيد اللاعب البرازيلي سواريز فقد أسهم كثيراً في فوز فريقه بدرع الدوري، رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ولم يظهر في الدوري الثاني بالأداء المميز الذي قدمه في الدوري الأول وتصدر سواريز قائمة هدافي الفريق برصيد 20 هدفاً.

ووفقاً لإحصائية رسمية من قبل لجنة دوري المحترفين لكرة القدم، فقد حل في المرتبة الثانية من حيث اللاعبين الأكثر مشاركة مع الشارقة المحترف البرازيلي إيغور كورنادو وشارك في 26 مباراة بعدد دقائق بلغت 2338 وسجل 17 هدفاً وشكل العنصر الأهم في جميع الانتصارات والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق واستحق بالفعل جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري هذا الموسم، نظراً للمستوى الرائع والمميز الذي ظهر به مع الشارقة منذ بداية الموسم، لدرجة أنه لقب بأيقونة الملك بسبب الأدوار الكبيرة والمهمة التي لعبها مع الفريق، وكان أحد العناصر الأساسية التي قادت الملك الشرقاوي للتتويج بلقب الدوري ولفت إليه الأنظار في الدوري.

وجاء المدافع الحسن صالح الذي شارك في جميع مباريات الفريق الـ26 في الدوري في المرتبة الثالثة بمجموع دقائق بلغت 2330 دقيقة، ولاعب الرأس الأخضر المهاجم ريان منديز في المرتبة الرابعة بمجموع 2305 دقائق في 26 مباراة خاضها مع الفريق، والمدافع عبدالله غانم في المرتبة الخامسة بـ2250 دقيقة وشارك في 25 مباراة، والمدافع علي الظنحاني في المرتبة السادسة بمجموع 2169 دقيقة وشارك في 25 مباراة، وقائد الفريق شاهين عبدالرحمن في المرتبة السابعة «2101 دقيقة» وشارك في 24 مباراة.

وجاء لاعب خط الوسط سيف راشد ثامناً بـ2058 دقيقة بعد مشاركته في 25 مباراة وغاب عن الفريق في مباراة واحدة فقط، ولاعب خط الوسط الأوزبكي أوتابيك شوكوروف تاسعاً بـ1518 دقيقة وشارك في 17 مباراة، علما أن شوكوروف تعرض للإصابة وغاب عن مباريات الفريق الأخيرة في الدوري وسجل شوكوروف هدفاً واحداً خلال مشواره في الدوري، وحل ماجد سرور في المركز العاشر بـ1374 دقيقة وشارك في 15 مباراة.

11 لاعباً سجلوا 56 هدفاً

شارك 11 لاعباً في الأهداف التي سجلها الشارقة بدوري الخليج العربي التي بلغت 56 هدفاً، تصدرهم المحترف البرازيلي ويلتون سواريز مسجلاً 20 هدفاً، وإيغور 17 هدفاً، وريان منديز تسعة أهداف، وهدفان لكل من الأوزبكي شوكوروف وسيف راشد، وهدف لكل من معتصم ياسين والحسن صالح وشاهين عبدالرحمن وعمر جمعة وعلي الظنحاني وماجد سرور.

أقوى دفاع في الدوري

وفقاً للإحصائية الرسمية الصادرة عن لجنة دوري المحترفين، فإن دفاع فريق الشارقة تصدر قائمة أفضل دفاع في الدوري، إذ تلقت شباكه 30 هدفاً فقط، ما يعني الدور الكبير الذي قام به دفاع الشارقة طوال الموسم في الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق بالفوز بلقب الدوري، ومثل العناصر الأساسية في الدفاع كل من شاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم وعلي الظنحاني والحسن صالح.