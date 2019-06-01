بني ياس يعسكر في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بناد بني ياس اختيار إسبانيا لإقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد، وسيقام المعسكر بمدينتي ملقا وميخاس لثلاثة أسابيع من 18 يوليو وإلى الثامن من أغسطس المقبلين. وسيخوض الفريق خلال المعسكر ست مباريات ودية، سيتم تحديد مواعيدها وأطرافها فيما بعد، على أن يسبق السفر إلى إسبانيا تجمع اللاعبين في أبوظبي لمدة أسبوع لإجراء الفحوص الطبية والاستعداد للسفر.

وفتحت شركة الكرة بالنادي باب المفاوضات مع عدد من اللاعبين الأجانب لاختيار ثلاثة منهم للانضمام إلى الفريق، بجانب الإسباني بيدرو كوندي، وذلك لتعويض رحيل الثلاثي الكولومبي أورتيجا، والبرازيلي دي باولا، والهولندي ليروي جورج.

وتسابق شركة الكرة الزمن من أجل إتمام تعاقدات الأجانب، حتى يشاركوا في فترة إعداد الفريق البداية في حضور المدير الفني الجديد، الألماني وينفريد شايفر.