الفورة: عجمان بحاجة إلى «5 مواسم محترفين» للمنافسة على الدوري

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، أن «البرتقالي» بحاجة إلى خمس مواسم متصلة يقضيها في دوري الخليج العربي قبل التفكير في المنافسة على اللقب، أو التطلع لمركز في المربع الذهبي.

وقال الفورة لـ«الإمارات اليوم»: «لا يمكن أن نفكر في ما هو أبعد من البقاء في دوري المحترفين، قبل أن نُثبت الفريق في المسابقة لخمسة مواسم على الأقل، وهذه هي الاستراتيجية التي يقوم عليها عملنا في المواسم الثلاثة المقبل».

وأضاف: «قضينا موسمين رائعين في (المحترفين) بعد العودة من دوري الهواة، وقد أمّن الفريق بقاءه في دوري الخليج العربي بشكل جيد، ومن دون أي صراع على البقاء، وأداء البرتقالي في الموسم المنتهي، لن يخدعنا ويجعلنا نفكر في ما هو أبعد من ذلك بالمنافسة على أحد المراكز في المربع الذهبي، بل سيبقى هدفنا الأساسي في الموسم الجديد كما هو من دون تغيير بالعمل على البقاء في مركز جيد بجدول الدوري، مع بعض التغييرات بمحاولة المنافسة على كأس رئيس الدولة أو كأس الخليج العربي، باعتبارهما من المسابقات التي لا تحتاج إلى نفس طويل».

وأنهى عجمان دوري الخليج العربي في الموسم المنصرم في المركز السابع برصيد 37 نقطة وظهر بمستوى مميز.

وأوضح الفورة: «المنافسة على مركز بين الأربعة الكبار بحاجة إلى عمل كبير، وتحديداً للجانب المادي، ونوعية خاصة من اللاعبين، فلايزال عجمان في مرحلة تكوين، لدينا عناصر شابة من أمثال حميد عبدالله ومحمد هلال ومحمد الشحي، وخالد الزري، لكننا بحاجة إلى بعض الوقت لاكتساب الخبرة المطلوبة».

وأكمل: «سنظلم المدرب واللاعبين إذا طلبنا منهم ما هو أكثر من البقاء في الموسم المقبل، لهذا حددنا الهدف الذي سنعمل عليه، وإن كان طموحنا أن نُنهي الموسم المقبل والفريق في المركز الخامس أو السادس، وإذا تحقق ذلك سيكون أمراً في غاية الروعة».

وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة أن «مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً عقب إجازة عيد الفطر، لمناقشة كل احتياجات الفريق للموسم الجديد، سواء من حيث المعسكر الخارجي، أو العناصر الجديدة التي سيتم التعاقد معها وفقاً للتقرير الذي قدمه المدرب المصري، أيمن الرمادي، قبل سفر إلى بلاده لقضاء إجازته السنوية، وسنعمل خلال تلك الفترة على التجهيز للموسم المقبل، سواء من حيث اعتماد الميزانية المالية، أو جلب صفقات جديدة لدعم الفريق، بما يضمن ظهوره على النحو المُرضي للجماهير ولإدارة النادي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي لا يدخر جهداً في إعداد الفريق ليكون ظهوره في دوري المحترفين إضافة للمسابقة وللمنتخب الوطني».

وحدد نادي عجمان يوم 26 يونيو المقبل موعداً لبدء التحضير للموسم الجديد، إذ سيقضي الفريق تدريباته بملعبه لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن ينقل معسكره إلى أوروبا، التي لم يتحدد وجهتها بشكل رسمي حتى الآن.

وحول ملاحظات نادي عجمان على مسابقة دوري الخليج العربي وأبرز الظواهر السلبية التي حدثت في الموسم المنتهي، وقال الفورة: «لا نبالغ في القول إن الدوري كان مثالياً من الناحية التنظيمية، ولكن المأخذ الوحيد عليه كان في ما يتعلق بتطبيق تقنية الفيديو (الفار)».

وأضاف: «الجميع شاهد قرارات متضاربة وخاطئة في أحيان كثيرة في أول تجربة لـ(الفار) في دوري الخليج العربي، وهذا الأمر يفرض على لجنة الحكام والمعنين عن المسابقة ضرورة تدريب حكام (الفار) بصورة مكثفة وأفضل لعدم تكرار مثل هذه المشكلات التحكيمية في الموسم المقبلة، خصزصاً أن المسؤولين في الأندية ينظرون للتحكيم على أنه أحد أهم أسباب نجاح أي مسابقة كروية».

- «الدوري كان مثالياً من الناحية التنظيمية.. و(الفار) المأخذ الوحيد».

- «أداء البرتقالي لن يخدعنا ويجعلنا نفكر أبعد من أهدافنا».

- سنظلم المدرب

واللاعبين إذا طلبنا

منهم أكثر من البقاء

في الموسم المقبل.