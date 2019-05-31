غوريتش: نجحنا في إعادة بني ياس إلى مكانه الطبيعي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مدرب بني ياس المنتهية ولايته في تدريب الفريق بنهاية الموسم المنصرم، الكرواتي كرونوسلاف غوريتش، إنه نجح مع طاقمه المساعد في إعادة بني ياس إلى المكانة التي يستحقها بين أندية دوري الخليج العربي، بعد موسم استثنائي ناجح للفريق، وتجربة رائعة خاضها في قيادة تدريبه، بعد الكبوة التي تعرض لها في الموسم قبل الماضي، عندما هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

وأقامت شركة كرة القدم بالنادي، أول من أمس، حفل تكريم ووداع للمدير الفني وطاقمه المساعد، بعد تعذر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على تجديد العقد الذي انتهى بنهاية الموسم المنصرم، بسبب مطالب المدرب المالية المبالغ فيها، حسب ما أعلنت إدارة الشركة من قبل.

وخلال الحفل قدمت شركة الكرة الشكر والتقدير لمدرب الفريق، وتمنت له النجاح في مسيرته المقبلة، سواء داخل الدولة أو خارجها. وقال غوريتش في تصريحات صحافية بعد حفل التكريم: «قضينا موسماً استثنائياً وتجربة رائعة بكل تأكيد مع بني ياس، الذي نجحنا بدعم إدارة النادي في إعادته إلى المكانة التي يستحقها في كرة القدم الإماراتية، لقد استمتعت بكل لحظة قضيتها في هذا النادي العريق، صحيح انفصلت مساراتنا وطموحاتنا لكنني آمل أن يجمعنا اللقاء مرة أخرى يوماً ما».

وأضاف «أود تقديم الشكر إلى رئيس شركة الكرة، الدكتور سالم الحارثي، على دعمه الكبير لي وللطاقم المساعد، وكذلك أشكر أعضاء مجلس الإدارة وزملائي في العمل، وجميع المنتمين والعاملين في هذا النادي، وإلى اللاعبين الذين كانوا أسوداً واستحقوا ما وصلوا إليه هذا الموسم، وأنا سعيد بتلك الفرصة التي أتيحت لي للعمل مع مثل هؤلاء اللاعبين وجميع مسؤولي النادي، وبالتأكيد سيكون لبني ياس مكانة دائمة في قلبي».

ومن جانبهم، عبّر جميع أعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم وامتنانهم للمدرب، الذي كان مثالاً للعمل والاجتهاد، وأن بني ياس سيظل بيته الدائم ومحل ترحيب له في جميع الأوقات. من جهتها، بدأت اللجنة الفنية بالنادي مسيرة التفاوض مع مجموعة من اللاعبين الأجانب، لاختيار ثلاثة منهم للتعاقد معهم مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، كبدلاء للأجانب الراحلين: البرازيلي روبسون دي باولا والكولومبي مايكل أورتيغا والهولندي ليروي جورج، الذين انتهت عقودهم مع النادي بنهاية الموسم المنصرم.