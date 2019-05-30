دورينا انحاز للفريق الأفضل.. والهابطان استحقا «الهواة»

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

أسدل الستار على بطولة دوري الخليج العربي بتتويج «الملك الشرقاوي» رسمياً بطلاً للمسابقة الأهم والأطول في الموسم برصيد 56 نقطة، وبأكثر عدد من الانتصارات وخسارة وحيدة أمام الوصل، وأقل فريق استقبل أهدافاً بـ30 هدفاً فقط، وبأفضل مدرب في الموسم المواطن عبدالعزيز العنبري، وأفضل حارس مرمى عادل الحوسني، وأفضل لاعب أجنبي البرازيلي أيغور.

الهابطان حسم أمرهما لأول مرة في الجولة الأخيرة، حيث دائماً ما كان مصير أحدهما محسوماً قبل نهاية المسابقة بأكثر من جولة، وكان فريق الإمارات هو العامل المشترك في المواسم الثلاثة الأخيرة الذي كان يضمن البقاء في الجولة الأخيرة، لكن الموسم الحالي انتظرت الفرق الثلاثة الإمارات والفجيرة ودبا حتى الجولة الأخيرة ليخوضوا مبارياتهم في الموعد نفسه وينجح الفجيرة في ضمان البقاء، ويهبط الإمارات ودبا، واستحقت فعلاً الفرق الثلاثة الوجود في هذه الوضعية لظروفهم المختلفة، منها البداية السيئة لدبا، وتغيير المدربين واللاعبين للفجيرة، ولم يتعظ فريق الإمارات من تكرار السيناريو نفسه لأكثر من 20 عاماً.

هناك فرق دفعت ثمن تخبطاتها طوال الموسم مثل النصر والوصل صاحبي المركزين الثامن والتاسع في جدول الترتيب، وهي نتيجة أيضاً منطقية في ظل استبدال مستمر للمدربين، وتغيير للاعبين الأجانب، وعدم وضوح الرؤية وتغيير المدارس الكروية، وأيضاً هبوط المستوى الفني للاعبين الأجانب واختياراتهم غير الموفقة، كل هذه الظروف اجتمعت في ناديين كانا الموسم الماضي في المركزين الثاني والرابع.

مفاجأة الموسم بني ياس الذي يكفي أنه حتى الجولة 20 لم يتعرّض للخسارة على أرضه حتى قابل متصدر الترتيب وبطل المسابقة الشارقة، إضافة إلى عجمان الذي احتل المركز السابع وحقق نتائج وعروضاً رائعة وبميزانية متواضعة، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على عمل رائع من مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، الذي استحق الوجود ضمن أفضل ثلاثة مدربين في الموسم.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور مع ختام دوري الخليج العربي وهل فرض المنطق نفسه أم لا؟ بسؤال على «تويتر»: «شاركنا الرأي.. مع ختام دوري الخليج العربي هل ترى أن المنطق فرض نفسه في ترتيب القمة والقاع بجدول الترتيب؟»، وتم رصد ثلاث إجابات وهي: نعم فرض نفسه، شهد مفاجآت، الصافرة أثرت بالترتيب الختامي لدوري الخليج العربي.

ومع ختام التصويت أجمع 48% من المشاركين على أحقية كل الفرق فيما حصلت عليه، وأن المنطق فرض نفسه، بينما رأى 28% أن ترتيب الدوري شهد مفاجآت، وأجمع 24% على أن صافرة التحكيم أثرت في ترتيب دوري الخليج العربي بالأخطاء غير المقصودة التي تسببت في هزائم ونتائج غير منطقية لبعض المباريات التي أثرت في الترتيب العام.

من جانبه، قال مدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة لم تشهد مفاجآت وهناك من استفاد ونجح في استغلال الفرص التي سنحت له، والآخر تعرض لانتكاسة نتيجة المشاركات الخارجية غير المدروسة، وبعض الاختيارات الخاطئة التي أثرت بالتأكيد في مشوار بعض الفرق».

وأضاف: «يجب على الفرق التي تبحث عن مشاركة خارجية أن تستعد جيداً، فدوري أبطال آسيا والبطولة العربية ليستا في مستوى دورينا وإنما أقوى وأعنف، لذلك يجب أن يكون اختيار المشاركة مدروساً وبقوة، رابطة دوري المحترفين لن تستطيع أن تعطي الفرق أسبوع راحة قبل كل مباراة في وسط الموسم، ومن الطبيعي أن تكون هناك مباريات مضغوطة، لذلك يجب الاستعداد لذلك من البداية».

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