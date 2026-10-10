الـــــدوري التونسي يستأنف اليوم.. الإفريقي ضيفاً على بنقردان

يعود الصراع ​على صدارة الدوري التونسي إلى الواجهة اليوم ​مع استئناف المنافسات عقب فترة التوقف الدولي، إذ تتجه الأنظار إلى الجولة الخامسة التي قد تعيد رسم ملامح الترتيب في ظل التقارب الكبير بين فرق المقدمة.

ويتصدر الإفريقي حامل اللقب الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، بعدما ⁠حقق العلامة الكاملة وحافظ على نظافة شباكه، ليؤكد حضوره القوي منذ انطلاق الموسم.

ويحل الإفريقي ضيفاً على اتحاد بنقردان في واحدة من أبرز مباريات الجولة، ساعياً إلى مواصلة بدايته المثالية وترسيخ صدارته.

وحقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية في مبارياته الأولى، مسجلاً ثلاثة أهداف من دون أن يستقبل أي هدف، ليقدم أقوى انطلاقة دفاعية بين ‌الأندية.

في المقابل، يلعب بنقردان بمعنويات مرتفعة بعدما ‌حصد ثماني نقاط من أربع مباريات، ويملك فرصة انتزاع ‌الصدارة إذا نجح في حصد ‌النقاط الثلاث، مستفيداً من التقارب الكبير بين فرق المقدمة.

ويأمل بنقردان في استثمار عاملي الأرض ​والجمهور لوضع حد لانطلاقة ‌المتصدر، فيما يعول ​الإفريقي على مواصلة نتائجه الإيجابية بقيادة مدربه ماهر الكنزاري.