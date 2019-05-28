سهيل: نعتذر لجمهور النصر.. لسنا راضين عن المركز الثامن

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعرب عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر مشرف الفريق الأول، ثابت سهيل، عن عدم رضاه، هو وأعضاء المجلس كافة، عن ما حدث مع النصر الموسم الحالي من إخفاقات، واحتلال الفريق المركز الثامن على جدول ترتيب دوري الخليج العربي.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الفريق قابلته مشكلات عدة، أثرت في مشواره بشكل كبير من إصابات وتغيير مدربين، ما جعل الفريق يخسر كل البطولات التي شارك فيها»، وأشار إلى أن «خطة مجلس الإدارة هي بداية المنافسة في الألقاب من الموسم المقبل إن شاء الله، عقب دعم الفريق بعدد من اللاعبين».

وكان النصر قد أنهى موسمه بالفوز على الجزيرة بنتيجة 3-1، في الجولة الأخيرة على استاد آل مكتوم، ليستقر الفريق في المركز الثامن برصيد 36 نقطة، خلف فريق عجمان مفاجأة البطولة وصاحب المركز السابع، لتضيع على الجزيرة فرصة الوجود في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعدما استقر في المركز الخامس.

وقال ثابت سهيل «بدأنا بالفعل تدعيم الصفوف والبحث عن لاعبين أجانب مميزين، وتم التعاقد مع اللاعب الهولندي براندلي كواس، ومع ثلاثة لاعبين مواطنين، هم: مهند خميس، يعقوب حسن، وحسين عبدالله، وجارٍ البحث حالياً عن لاعبين أجنبيين، سيتم الكشف عنهما خلال اليومين المقبلين، أحدهما من المدرسة الأوروبية، بينما الثاني من مدرسة أميركا اللاتينية».

وأكد سهيل بقاء مدافع الفريق أحمد الياسي في النصر الموسم المقبل، وهو مرتبط بعقد مع النادي، بينما انتهت عقود ثلاثة لاعبين، هم: مسعود سليمان، وانتقل إلى الظفرة، ومحمد يوسف، الذي انتقل إلى خورفكان، ولاعب الوسط علي حسين، مشيراً إلى أن كل الاختيارات تمت من قبل اللجنة الفنية للنادي، التي تضم المدير الرياضي خليفة سليمان، وعضو مجلس الإدارة راشد مرزوق، وجمعة سعيد، وسالم ربيع، وتم العمل في صمت حتى انتهت اللجنة من كل احتياجات الفريق، موضحاً أن النادي لن يتعاقد مع لاعب لن يضيف إلى الفريق، ويجب أن يستعد الفريق جيداً لما هو قادم.

وأضاف: «نعتذر لجمهور النصر على هذا الموسم غير الموفق، كنا نطمح إلى نتائج أفضل، لكن وقفت الظروف أمام ذلك، مجلس الإدارة حالياً يعمل في صمت ويسعى إلى تصحيح مسار الفريق بالموسم القادم لبداية المنافسة في الألقاب، فالمدرب البرازيلي كايو نجح مع العميد الموسم الحالي، لأنه كان أكثر واقعية في توظيف اللاعبين واقترب منهم أكثر، ووضع كل لاعب في المكان الذي يحب اللعب فيه، وهو الفرق بينه وبين المدرب الإسباني بينات، الذي لم يوفق مع الفريق».

وختم سهيل «الموسم المقبل سيشهد تغيير الجهاز الفني بالكامل للفريق باختيار المدرب البرازيلي كايو، حيث سيوجد المدرب المواطن علي مراد، والكابتن محمد علي فقط، وسيقوم المدرب باختيار طاقمه المعاون»، مشيراً إلى «إلى الآن لم يتم تحديد مصير الجهاز الطبي أيضاً، وهل سيتم تغييره أم سيبقى في الفريق»، مشدداً على أن «تغيير الجهاز الفني بالكامل هو حق للمدرب في اختيار طاقمه الفني المعاون».