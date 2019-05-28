نادي الإمارات يطالب باتخاذ إجراءات مناسبة في فيديو الفجيرة وشباب الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادي الإمارات أنه تقدم بشكوى الى لجنة الانضباط لدى اتحاد كرة القدم مطالباً بالتحقيق في ما ورد بالفيديو الذي تم تداوله بعد مباراة شباب الأهلي والفجيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه.

وقال رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات، محمد إسماعيل العوضي، في بيان رسمي صادر من نادي الإمارات، إن ناديه أرسل مذكرة للاتحاد يطالب فيها بالتحقيق في ما ورد في «الفيديو»، وأضاف: «هناك حاجة إلى تدخل الاتحاد للتحقيق في هذا التسجيل، لأن ما حواه خطير جداً ويقدح في نزاهة دورينا، وفيه إيحاءات تتجاوز الأخلاق الرياضية».

وأضاف: «نحن نطالب الآن بالتحقيق في الفيديو المتداول الذي يظهر الحركات والإشارات التي صدرت من حارس مرمى شباب الأهلي ومهاجم الفجيرة قبل تسديد ركلة الجزاء، ونطالب أيضاً بالعودة إلى تسجيل المباراة والوقوف على مدى صحة ركلتي الجزاء المحتسبتين لفريق الفجيرة. نحن حريصون على سمعة دورينا وعلى عدالة التنافس، ولاشك أن الاتحاد هو الآخر حريص كل الحرص مثلنا على هذا المبدأ، ولذلك نأمل أن تكون هناك استجابة فورية، لأن القضية لا تحتمل التأخير».

وتابع رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات: «تحدّث مستشار شركة كرة القدم في النادي، علي بودنوس، قبل مباراة شباب الأهلي والفجيرة، وطالب بإشراك شباب الأهلي بلاعبي الصف الأول تطبيقاً لمبدأ العدالة، وجاء حديثه بناءً على ما كان يتداوله الشارع الرياضي قبل المباراة، كما أن كل خبراء التحكيم والمحللين أقروا بعدم صحة ركلتَي الجزاء، وأن مباراة الإمارات والشارقة جرت في أجواء عادية، وفي ظل تنافس شريف بين الفريقين، وخسر الإمارات وهنأ البطل بكل روح رياضية، وجاءت مباراة دبا الفجيرة وبني ياس معززة للروح الرياضية والمنافسة الحقيقية في الملعب».

وتابع: «شاهدنا فيديو يذهب بمباراة الفجيرة وشباب الأهلي في اتجاه آخر مخالف لمبدأ اللعب النظيف والنزيه. إن صدقية دورينا على المحك والشفافية كذلك، وطالما أن اتحادنا أرسى مبدأ الشفافية والنزاهة فإننا نطالبه بالتدخل والتحقيق في الفيديو لأن ما ورد فيه يتطلب التحقيق واتخاذ قرارات عاجلة. نادي الإمارات تضرر من نتيجة مباراة الفجيرة وشباب الأهلي، ومن حقه أن يدافع عن حقوقه، وأن يطالب بتطبيق العدالة، ولاشك أن مطلبنا عادل ويتطلب استجابة الاتحاد».