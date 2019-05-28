مدرب الظفرة يجتمع بالإدارة لاعتماد ملف التعاقدات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، إنه سيعقد اجتماعاً مع إدارة شركة كرة القدم خلال الأيام القادمة، لمناقشة ملف الإحلال والإبدال تحضيراً للموسم القادم الذي يسعى الفريق للمنافسة فيه على كل الجبهات، مؤكداً في الوقت نفسه، أن لديه رؤية واضحة بخصوص التعاقدات على مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب.

وأكد المدرب في المؤتمر الصحافي عقب خسارة فريقه أمام عجمان 4-3 في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، أول من أمس، أنه لا يستطيع الحديث عن الأسماء أو الخانات التي يرغب في استقدام لاعبين لها، وأنه يفضل الحديث عن هذا الأمر مع إدارة النادي، وليس لوسائل الإعلام، وقال: «لدي رؤية كاملة سأقدمها لإدارة الشركة في اجتماعي معها لمناقشتها بصورة مستفيضة من أجل التحضير للموسم الجديد».

وأرجع المدرب سبب خسارة فريقه على يد «البرتقالي» لعدد من الأسباب، وقال: «لم نبدأ المباراة بالشكل المطلوب، كما أن عجمان استغل الأخطاء التي وقعنا فيها، بجانب أن لاعبي فريقي تأثروا بعامل الإرهاق، وهنالك أيضاً الغيابات العديدة بسبب الإصابات التي ظللنا نعانيها الشهر الأخير في الموسم».

الرمادي: عجمان خاض موسماً شاقاً

قال مدرب فريق عجمان، المصري أيمن الرمادي، إن تحقيق الفوز على الظفرة، وإنهاء الموسم في المركز السابع برصيد 37 نقطة، والتفوق على كل من النصر والوصل، يعد أمراً مميزاً لفريقه الذي أظهر مستويات جيدة خلال الموسم الشاق.

وقال في المؤتمر الصحافي: «كانت مباراة مهمة لأنها تحسم الصراع على المركز السابع، كما أننا سعينا لختام الموسم بانتصار وثلاث نقاط جديدة تضاعف رصيد نقاطنا، أود أن أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه خلال الموسم».

وتابع: «لقد ظهرنا بشكل جيد في المباراة، وسجلنا أربعة أهداف، لكننا في المقابل أهدرنا فرصاً محققة أكثر من عدد الأهداف، والمستوى تراجع في الشوط الثاني بسبب المجهود الكبير الذي قدمه الفريق في الشوط الأول، بجانب درجة الحرارة المرتفعة».