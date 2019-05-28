«الاتحاد الرياضي للجامعات» بطلاً لـ «سباعيات مكتوم بن راشد»

المصدر: جوني جبور - دبي

فاز فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» بسباعيات مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية للمرة الثالثة بتاريخه، بعد تغلبه بركلات الترجيح على فريق «السيلساو» بنتيجة «9-8»، في المباراة النهائية التي جمعتهما أول من أمس على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في ختام النسخة التاسعة التي أقيمت منذ الخامس من شهر رمضان المبارك، ونافس على لقبها 19 فريقاً.

وتوج مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بالوكالة العميد عبدالله حسين أهلي، ونائب مدير إدارة إسعاد المجتمع العقيد علي خلفان المنصوري، ومدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي العقيد خلفان الجلاف، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة والشركات الراعية، فريق «شرطة دبي» بالميداليات البرونزية وتسليم جائزة المركز الثالث البالغة 50 ألف درهم، و«السيلساو» بالميداليات الفضية وجائزة المركز الثاني البالغة 75 ألف درهم، و«الاتحاد الرياضي للجامعات» بالميداليات الذهبية وكأس النسخة التاسعة وجائزة الـ100 ألف درهم المخصصة للمركز الأول.

كما شهد الحفل الختامي تكريم اللاعبين المميزين، بعد أن ذهب لقب الفريق المثالي لـ«فريق المقام»، وجائزة أفضل مدرب لفيصل عبدالرحمن مدرب فريق «السيلساو»، وجائزة أفضل حارس مرمى لحميد جمال من فريق «السيلساو»، قبل أن يتوج لاعب فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» أسامة الشعيبي بلقب أفضل لاعب في البطولة، وظفر مهند الطاهر من فريق «شرطة دبي» بلقب هداف البطولة برصيد 11 هدفاً.

وشهدت المباراة الختامية ندية على مدار شوطيها في ظل رغبة كلا الفريقين في حسمها في الوقت الأصلي، وذلك بعد أن نجح فريق «السيلساو» في افتتاح التسجيل سريعاً عبر لاعبه محمد علي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله سلطان راشد الهدف الثاني في الدقيقة 11، ليأتي الرد سريعاً من «الاتحاد الرياضي للجامعات» بعد أن تمكن لاعبه هيثم عينه من تقليص الفارق مع نهاية الشوط الأول، وانتظر «الجامعات» حتى الدقيقة 25 لإدراك التعادل، لتذهب المباراة في وقتها الأصلي إلى التعادل الإيجابي «2-2»، ما فرض على الفريقين خوض ركلات الترجيح التي كانت كفيلة بمنح «الاتحاد الرياضي للجامعات» حسم المباراة بنتيجة «9-8».

الحساني: الأداء الرجولي وراء الفوز

أكد وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور محمد الحساني، أن فوز فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» باللقب جاء نتيجة الأداء الرجولي والقوي للاعبي الفريق في مباراة نهائية كانت صعبة للغاية، عرف من خلالها اللاعبون كيفية قلب تأخرهم بفارق هدفين إلى فرض التعادل وخوض ركلات الحظ الترجيحية.

وقال الحساني في تصريحات صحافية، إن «عزيمة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق اللقب للمرة الثالثة كاناً وراء قدرتنا على العودة بالنتيجة والدخول في حسابات ركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لنا، خصوصاً أن اللقب في هذه البطولة جاء بعد 24 ساعة فقط من حصد فريق الاتحاد الرياضي للجامعات لقب بطولة بني ياس الرمضانية».