عجمان ينهي الموسم بفوز عريض ومعدل تاريخي من النقاط‎

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي



حقق فريق عجمان فوزاً عريضاً على حساب مستضيفه فريق الظفرة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الاخيرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم ليضع بذلك الفريق النقطة رقم 37 في رصيده في المركز السابع وهو أعلى عدد من النقاط يحققه "البرتقالي" في تاريخه بينما تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند 29 في المركز العاشر.

ويجل أهداف عجمان كل من مامي تيام 12 و45 ووفاندر فييرا 27 وعادل هرماش 32، بينما سجل أهداف الظفرة سهيل المنصوري 20 وخالد باوزير 24 وحسن الحمادي 90.

وجزء حصاد "البرتقالي" لهذا العدد من النقاط بفوزه في 10 مباريات و7 تعادلات و9 هزائم وسجل لاعبو الفريق 41 هدفا.