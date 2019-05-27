الوحدة يهزم العين ويضمن المشاركة الآسيوية

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

ضمن فريق الوحدة مقعدا في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل من بوابة الملحق ، بعد تغلبه على العين بهدف نظيف في المباراة التي جرت أمس على استاد آل نهيان في الجولة 26 والأخيرة من منافسات دوري الخليج العربي .

أحرز سباستيان تيغالي هدف الفوز للوحدة في الدقيقة 87 بضربة رأس رائعة إثر عرضية من المتألق طحنون الزعابي ، وتربع تيغالي على قائمة هدافي المسابقة برصيد 26 هدفا.

وبهذا الفوز صعد الوحدة إلى المركز الثالث خلف الشارقة بطل المسابقة وشباب الأهلي الثاني برصيد 46 نقطة ، ومتفوقا على العين الرابع بفارق الأهداف ، والذي تساوى معه في الرصيد نفسه والمواجهات المباشرة بعد أن فاز كل منهما على ملعبه بهدف نظيف.

وعلى الرغم من خسارته وتراجعه للمركز الرابع فقد ضمن العين أيضا مقعدا في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل من بوابة الملحق ، لينضم إلى الشارقة وشباب الأهلي والوحدة كممثلين للإمارات في البطولة القارية.

جاءت المباراة جيدة المستوى ، وكان الوحدة الأفضل معظم فتراتها ، واستطاع كسر صيام 6 مباريات عجز فيها عن تحقيق الفوز على منافسه في بطولة الدوري ، وأضاع مهاجموه أكثر من فرصة محققة للتهديف خاصة خليل إبراهيم وتيغالي وتصدى القائم لكرتين من سلطان الغافري وطحنون الزعابي ، كما تصدت العارضة لقذيفة من حمدان الكمالي.

ولعب العين بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه مهند العنزي في الدقيقة 65 بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية ، وعلى الرغم من النقص العددي فقد أدى العين مباراة جيدة في ضوء الظروف التي أحاطت بالفريق قبل وأثناء المباراة.

وهتفت جماهير الوحدة كثيرا بعد نهاية المباراة للمدير الفني الهولندي تين كات الذي ودع الفريق بعد نهاية عقده مع النادي ، وعدم رغبته في استكمال المهمة ، كما هتفت الجماهير للاعبيها ، بعد تحقيق فوز طال انتظاره على الغريم التقليدي.