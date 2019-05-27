ملف الأجانب ورحيل شاكر على مائدة اجتماع الرمادي وإدارة عجمان

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يعقد مساء اليوم، مجلس إدارة نادي عجمان، برئاسة خليفة الجرمن، اجتماعاً مع مدربه المصري، أيمن الرمادي، لمناقشة تقريره حول الموسم المنتهي، والتعرف إلى رؤيته في ما يتعلق بالموسم الجديد، الذي تقرر أن يبدأ التحضير له يوم 26 من شهر يونيو المقبل.

كما سيُعرض على طاولة الاجتماع العرض الذي تلقاه النادي، بخصوص رحيل مدافعه الدولي، محمد علي شاكر، إذ يتحفظ مسؤولو النادي على الإعلان عن اسم النادي الذي طلب رسمياً الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن المؤشرات تؤكد رغبة العين في التعاقد مع مدافع عجمان، لدعم صفوفه في الموسم المقبل.

وانضم شاكر إلى قائمة المنتخب الوطني، التي أعلن عنها الهولندي فان مارفيك، لخوض معسكر خارجي في مدينة سالزبورغ النمساوية، في الفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وأكد أيمن الرمادي، أن لديه الرغبة في بقاء محمد علي شاكر في صفوف البرتقالي للموسم المقبل، ما لم يكن للإدارة رأي آخر في هذا الخصوص.

وقال المدرب المصري، لـ«الامارات اليوم»: «محمد علي شاكر من اللاعبين المتميزين فنياً وسلوكياً، ولكن إذا رأت الإدارة أن من مصلحة الفريق الموافقة على أي من العروض التي تلقاها للاستغناء عن اللاعب فلا توجد لدينا أي مشكلة بهذا الخصوص». وأضاف: «شاكر لعب معنا في الموسم المنتهي 11 مباراة في الدوري، بما يعني أن النادي لديه العديد من العناصر المتميزة التي لها بصمتها في مركز خط الدفاع».

ونفي مدرب عجمان أن يكون لديه أي علم بطلب أندية في دوري الخليج العربي التعاقد مع لاعب خط الوسط، محمد هلال، قائلاً: «ليس لدي أي معلومة مؤكدة بشأن اللاعب».

وكشف الرمادي عن أن عجمان ينوي التعاقد مع لاعبين اثنين فقط من المواطنين في الموسم المقبل، نظراً إلى وجود عناصر على مستوى عال ومميز في تشكيلة «البرتقالي»، وبعضهم لم يحصل على فرصته كاملة في الموسم المنتهي، مثل حسين

عبدالرحمن وخالد الزري وحميد عبدالله، لكنهم في الموسم المقبل سيكونون من العناصر المهمة.

وحول موقفه من اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

قال: «هذا الملف سيكون من بين الموضوعات التي سيتم عرضها في المناقشات مع مجلس الإدارة الليلة، وتغير أو بقاء اللاعبين الأجانب تتحكم فيه بالدرجة الأولى الجانب المالي، فهناك ميزانية مُحددة للنادي لا يمكن أن يتم تجاوزها أو أن نخرج عنها، وأنا من جانبي ملتزم بسياسة عجمان المالية، ولا يمكن أن أطالبهم بما هو فوق قدراتهم».

• عجمان ينوي التعاقد مع لاعبين اثنين فقط من المواطنين في الموسم المقبل.