تتويج أبطال الرماية في بطولة الفرسان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أسفرت منافسات اليوم الختامي في مسابقة البندقية السكتون عيار 22، لبطولة الفرسان الرمضانية الأولى في الرماية، التي نظمها منتجع الفرسان الرياضي الدولي، عن فوز الرامي، نايف سعيد الكثيري، بالمركز الأول، تلاه نايف المحرمي وصيفاً، ثم صقر الدهماني ثالثاً.

وعلى صعيد بطولة البندقية السكتون للسيدات، تمكنت الرامية، مهرة أحمد التميمي، من التربع على قمة الترتيب، تلتها أوي ليسية لوفرانكو، ثم عائشة أحمد السويدي في المركز الثالث.

وفي الرماية بمسدس 9 ملم جاء الرامي، محمد الكعبي، في المركز الأول، وعلي مبارك عمر ثانيا، ثم خالد المنهالي ثالثاً.

وفي منافسات السيدات جاءت مهرة أحمد التميمي في المركز الأول، تلتها سندس الراوي ثانية، ثم هند الجنيبي ثالثة.

وفي نهاية اليوم الختامي، توج نائب رئيس مجلس إدارة الفرسان، طارق عبدالرحيم الحوسني، والرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة، خليفة الحميري، الفائزين في جميع المسابقات وتوزيع الجوائز، التي بلغت قيمتها المالية 240 ألف درهم.

من جهته، قال خليفة الحميري إن البطولة لاقت إقبالاً جيداً من المواطنين والمقيمين، إذ وصل إجمالي عدد المشاركين إلى أكثر من 100 مشارك ومشاركة، مؤكداً أن المنتجع سيقوم بتنظيم البطولة في رمضان المقبل، كما يدرس تنظيم بطولات في كرة القدم وكرة السلة وغيرهما من الألعاب الجماعية والفردية الأخرى.