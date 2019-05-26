صراع «الآسيوية» يلهب لقاء الوحدة والعين

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يسعى الوحدة إلى كسر صيام ست مباريات متتالية لم يستطع فيها تحقيق الفوز على العين، عندما يستضيفه في العاشرة من مساء اليوم على استاد آل نهيان في الجولة 26 والاخيرة من منافسات بطولة دوري الخليج العربي.

وبجانب رغبته في تحقيق أول فوز منذ ست مباريات، يسعى الوحدة أيضاً إلى تحقيق الفوز من أجل احتلال أحد المركزين الثالث أو الرابع للحصول على مقعد يؤهله للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل من بوابة الملحق، وهو الهدف نفسه الذي يسعى إليه فريق العين أيضاً.

ويدخل الوحدة المباراة وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة برصيد 43 نقطة، فيما يحتل منافسه العين المركز الثالث برصيد 46 نقطة، ويحتاج الوحدة للفوز بهدف نظيف للتساوي مع منافسه في رصيد النقاط، والتفوق عليه بفارق الأهداف بعد التساوي في المواجهات المباشرة لسابق فوز العين على ملعبه في مباراة الدور الأول بهدف نظيف، فيما يحتاج العين للتعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد بشرط أن تكون 2 -1، أو أكثر، ليتفوق في هذه الحالة بالمواجهات المباشرة.

ولا بديل للوحدة عن الفوز الذي يضمن له تحقيق ما يريد، وقد يحتل المركز الثالث حال خسارة الجزيرة أو تعادله مع النصر، لتفوقه في المواجهات المباشرة إذا تساويا معاً برصيد 46 نقطة.

ويعول الوحدة على نجومه أصحاب الخبرة إسماعيل مطر، وتيغالي هداف المسابقة برصيد 25 نقطة، وقلب الدفاع حمدان الكمالي، والكوري شانج ريم جوكر الفريق، والمتألق خليل إبراهيم.

ويلعب العين بفرصتي الفوز أو التعادل، لكنه سيلعب من أجل تحقيق الفوز لتأكيد تفوقه على منافسه في اللقاءات الأخيرة من جهة، والظهور في البطولة الآسيوية في الموسم المقبل، عوضاً عن فقدانه كل البطولات المحلية هذا الموسم، وخروجه من دور المجموعات لأول مرة منذ فترة طويلة في النسخة الحالية، وإرضاء جماهيره بعد موسم صعب.

إسماعيل مطر: لقاء قمة

أكد قائد الوحدة إسماعيل مطر، أن فريقه سيخوض مباراة مهمة جداً ويحتاج فيها إلى الفوز لضمان مشاركته في دوري أبطال آسيا، وستكون المواجهة صعبة، خصوصاً أمام فريق بحجم العين.

وأضاف: «اسم الفريقين يجعل من هذه المباراة لقاء قمة، ونتمنى أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

العنزي: مباراة مهمة

شدد مدافع العين، مهند العنزي، على أهمية الفوز، وأكد أن جميع المباريات التي يخوضها «الزعيم» تظل مهمة، وأنهم يتطلعون لإنهاء الموسم في مركز متقدم.

وقال في مؤتمر صحافي: «مباريات (الديربي) تظل دائماً مرتبطة بسجلات التاريخ، الأمر الذي يعزز من أهميتها لدى الجميع».

• الوحدة في المركز الخامس بـ43 نقطة، والعين في المركز الثالث بـ46 نقطة.