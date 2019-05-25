رسمياً.. تنصيب الشارقة ملكاً لدوري الخليج العربي اليوم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

يصعد فريق الشارقة، اليوم، إلى منصة التتويج لإعلانه بطلاً رسمياً لدوري الخليج العربي، في مباراته الأخيرة أمام فريق الإمارات عند الساعة الـ10 مساءً، في استاد الإمارات برأس الخيمة، مستعيداً بذلك ذكريات 23 عاماً من آخر بطولة توج بها عام 1996، ويأمل أن يتوج منتصراً في المشهد الأخير، في وقت يدخل فيه أصحاب الأرض بشعار «لا بديل عن الفوز»، وتحقيق النقاط الثلاث، من أجل تأكيد البقاء في دوري الخليج العربي.

ويخوض الشارقة مباراة اليوم وهو مطالب بعدم الخسارة، للحفاظ على صورة البطل الذي تعرض لخسارة واحدة فقط طوال الدوري، كانت أمام فريق الوصل، ولكن يبدو أن الأمر سيكون صعباً أمام صاحب الأرض، وليس الجمهور، إذ سيكون الملعب ممتلئاً بجمهور الشارقة، بعد أن سمحت إدارة نادي الإمارات بإعطاء الجزء الأكبر من مدرجات ملعب المباراة لجمهور فريق الشارقة للتتويج باللقب.

وكان الشارقة قد ضمن تتويجه باللقب عقب فوزه على الوحدة بالجولة الماضية، ليحافظ على فارق النقاط الثلاث مع شباب الأهلي، ويضمن التتويج لتفوقه في المواجهات المباشرة بعيداً عن لقاء اليوم الذي يقابل فيه الصقور، بينما تعرض الإمارات لخسارة جديدة أمام فريق عجمان، وبرباعية أكدت أزمة الفريق المشابهة لكل عام، والبقاء حتى المباراة الأخيرة في كل بطولة، حيث كان قد خاض أيضاً في الموسم الماضي مباراة فاصلة أمام الحمرية، كانت كفيلة بأن تخرج الفريق من البطولة.

ويأمل فريق الإمارات (18 نقطة)، تحقيق الفوز بغض النظر عن نتائج منافسيه الفجيرة (18 نقطة)، ودبا (16 نقطة)، ليتجنب الهبوط، ولكن هذا لن يكون سهلاً أمام بطل الدوري، خصوصاً أن كل الأنظار ستتجه اليوم إلى ملعب الإمارات، ليكون مسك ختام بتتويج الملك بالدرع الجديدة لدوري الخليج العربي.

من جهته، أكد مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، في مؤتمر صحافي معرفته الجيدة بصعوبة المباراة أمام بطل الدوري، في وضع صعب لفريق الإمارات، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن عمل الموسم من بدايته يتوقف على 90 دقيقة فقط أمام فريق الشارقة، من أجل حسم بقاء الفريق، وبأإقدام اللاعبين دون الانتظار لأي نتيجة أخرى خاصة بفريقي الفجيرة ودبا، وعزز المدرب ثقته الكبيرة باللاعبين من أجل تخطي هذه المباراة المهمة، وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن بقاء الفريق.

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