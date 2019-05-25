سالم سلطان: البطاقة الآسيوية تجعل لقاء الوحدة مع العين بالغ الأهمية

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

قال قلب دفاع فريق الوحدة سالم سلطان، إن مباراة فريقه أمام العين غداً في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي بالغة الأهمية بسبب البطاقة الآسيوية، حيث يرغب العنابي في تحقيق الفوز من أجل الحصول على المركز الرابع المؤهل للمشاركة في أبطال آسيا من بوابة الملحق.

وتألق سالم سلطان في مباراة الوحدة الأخيرة مع الاتحاد السعودي، الثلاثاء الماضي، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات لدوري الأبطال، وأسهم سالم بقوة في خروج الوحدة بتعادل ثمين بطعم الفوز حافظ له على صدارة المجموعة، وأكد تفوقه على منافسه في مجموع المباراتين، بعد أن حقق فوزاً كبيراً ذهاباً بالعاصمة أبوظبي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستضيف الوحدة منافسه العين غداً الأحد على استاد آل نهيان، في ختام الجولة الـ26 والأخيرة من منافسات دوري الخليج العربي، ويحتاج العنابي للفوز من أجل احتلال المركز الرابع، في ظل احتلاله المركز الخامس برصيد 43 نقطة، فيما يحتل العين المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وقال سالم لـ«الإمارات اليوم»: الكل يعلم مدى أهمية مباراة العين غداً، في ظل الرغبة القوية للعنابي في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، من أجل حجز المقعد الرابع المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وهذه رغبة الجميع بعد النجاح الذي حققه الفريق حتى الآن في النسخة الحالية، التي تأهل فيها إلى دور الـ16 بكل جدارة واستحقاق.

وأضاف «أتوقع مباراة صعبة وحافلة بالندية والإثارة بين الفريقين طوال فتراتها، لكن الوحدة يملك سلاحي الأرض والجمهور، وسيحاول الاستفادة منهما قدر الإمكان، لتحقيق هدفه من المباراة بالحصول على النقاط الثلاث، بالإضافة إلى رغبة اللاعبين أيضاً في إنهاء الموسم بشكل جيد.

وأشار سالم إلى أن الوحدة لن يتأثر كثيراً بغياب نجمه البرازيلي المتألق بشدة في الفترة الأخيرة البرازيلي ليوناردو دي سوزا، هداف البطولة الآسيوية، ويملك الفريق البدائل المناسبة لسد هذا الفراغ، وكل اللاعبين في أتم الجاهزية للمشاركة في المباراة، بل هناك تنافس شديد في ما بينهم من أجل حجز مكان أساسي في التشكيل الذي سيلعب المباراة.

وتطرق سالم إلى ما قدمه الوحدة في مباراة الاتحاد السعودي الأخيرة قائلاً: أدى الوحدة مباراة كبيرة أمام جمهور غفير بلغ 30 ألف متفرج، شجعوا فريقهم بحماسة كبيرة طوال اللقاء، على الرغم من غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين في مقدمتهم القائد إسماعيل مطر وليوناردو وأحمد راشد، بالإضافة إلى أن تيغالي نزل بديلاً في آخر دقيقتين من المباراة، ولم يرهب اللاعبون تأثير الجماهير المعنوي المعروف في مثل هذه المباريات، وكان الوحدة الأفضل تماماً في الشوط الأول، وأضاع أكثر من فرصة للتسجيل، قبل أن يسجل الاتحاد هدفه في الشوط الثاني وكان كفيلاً بتحقيق الفوز الذي كنت أراه مستحقاً للوحدة، كما أن الفريق لم يتأثر معنوياً بهدف رومارينهو، وتعادل سريعاً وكاد يفوز في النهاية، وأعتقد أن النتيجة كانت إيجابية بشكل كبير، وحازت رضاء جماهير الوحدة، وأنا على ثقة بقدرة الفريق في الذهاب بعيداً خلال النسخة الحالية من دوري الأبطال.

من جانب آخر، يختتم الوحدة تدريباته مساء اليوم السبت، استعداداً لمواجهة العين، ومن المنتظر أن يعلن المدير الفني للفريق تين كات بعد المران أسماء اللاعبين الذين سيدخلون القائمة المرشحة للمباراة، والاستقرار على خطة اللعب التي سيواجه بها منافسه العين.

سالم سلطان أكد

أن الوحدة لن يتأثر

بغياب ليوناردو..

وأن الفريق سيذهب

بعيداً في بطولة

آسيا هذا الموسم.