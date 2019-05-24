المصدر: الامارات اليوم

مدربون

قرّر أحد أندية الهواة عدم مفاتحة أي من المدربين للتعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق الأول، وقرر فتح الباب لمن يرى في نفسه القدرة، لتقديم سيرته الذاتية، بخلاف ما هو متعارف عليه من سعي الأندية للبحث عن المدرب المطلوب.

ميلوجيفيتش

ذكرت صحيفة «كيرير» الصربية أن المدرب، فلادن ميلوجيفيتش، الذي تلقى عرضاً لتدريب العين، أخيراً، قرر الاستمرار مع فريقه «رد ستار» الصربي، بعد نجاح إدارة النادي في إقناعه بالبقاء، بعد أن كان قريباً من المغادرة نهاية الموسم الحالي.

استغناء

يسعى نادٍ إلى الاستغناء عن لاعب أجنبي مهم، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من النجاح الذي حققه مع الفريق، وذلك بسبب راتبه الشهري المرتفع، الذي ظل يؤثر في خزينة النادي، يذكر أن اللاعب حصل أخيراً على عرض من فريق محلي وآخر سعودي.

سلطان

ترددت أنباء قوية عن تقديم ناديي العين والشارقة عرضاً رسمياً لقلب دفاع فريق الوحدة، اللاعب سالم سلطان (26 عاماً)، بعد ظهوره بمستوى جيد مع العنابي في الموسم الجاري، حيث ينتهي عقد اللاعب مع فريقه في الموسم المقبل.