المصدر: الامارات اليوم-دبي

الخديم

قال مصدر مقرب من لاعب وسط فريق الوحدة طارق الخديم إن الموسم الحالي هو الأخير للاعب مع فريقه، بعد انتهاء عقده وعدم وجود رغبة من النادي في تجديد التعاقد، وأصبح اللاعب حراً يستطيع الانتقال لأي نادٍ يرغب في ضمه.

تهنئة

هنأ نادي الشارقة مدافع الفريق الأول لكرة القدم عبدالله غانم بمناسبة عيد ميلاده بإكماله 24 عاماً، متمنياً له دوام التقدم والتوفيق. ويذكر أن عبدالله غانم يعد من العناصر الأساسية في الفريق الذي حقق الإنجاز التاريخي بالفوز بلقب الدوري.

مسلم

قال مصدر بنادي الجزيرة لـ«الإمارات اليوم» إن عقد مسلم فايز قد انتهى بنهاية الموسم الحالي، والاحتمال الأكبر أن يرحل عن صفوف الفريق، وتردد أنه تلقى عروضاً من بعض الأندية للانضمام إليها، أبرزها العين.