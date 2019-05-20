قبول احتجاج «الفيكتوري» واعتماد خسارة «إف 16»

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

قبلت اللجنة الفنية لدورة ند الشبا الرياضية الاحتجاج الذي تقدم به فريق الفيكتوري، ضد مشاركة لاعب «إف 16»، المغربي يوسف المزرعي، لمخالفته شروط التسجيل في قائمة المقيمين لفريقه في منافسات كرة قدم الصالات، واعتبرت اللجنة فريق «إف 16»، مهزوماً بنتيجة 7-صفر.

وكان فريق الفيكتوري قد خسر أمام «إف 16» بنتيجة 3-2، في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما في منافسات كرة قدم الصالات، وشهدت تسجيل المزرعي هدفين لمصلحة فريقه وصناعة الهدف الثالث.

ولعب يوسف المزرعي لنادي الفتح الرياضي المغربي، في الموسم الحالي، وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي.

ورفع فريق الفيكتوري رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وسيخوض، الليلة، مواجهة حاسمة ضد فهود زعبيل صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط.