3 سيناريوهات ترسم بقاء «الصقور» بعد رباعية عجمان

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

تلقى فريق الإمارات صدمة كبيرة بعد الخسارة بنتيجة 4-1 من عجمان في الجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي، أول من أمس، حيث كان الفوز فقط سبيله لحسم البقاء رسمياً لو تحقق له ذلك، خصوصاً أن منافسه المباشر الفجيرة خسر من النصر.

ومع ذلك، فهزيمة «الذئاب» بـ3-صفر، خدمت «الصقور»، وحافظت على فرصته في البقاء من خلال ثلاثة سيناريوهات، التي باتت مُعلقة بنتيجة مباراته الأخيرة أمام الشارقة.

ويفرض السيناريو الأول على الصقور الفوز على الشارقة على ملعبه برأس الخيمة، دون النظر لنتائج منافسيه الفجيرة ودبا الفجيرة، اللذين سيلاقيان شباب الأهلي وبني ياس.

أما السيناريو الثاني فيتعلق بتعادل الإمارات مع الشارقة بأي نتيجة شريطة تعادل الفجيرة أو دبا الفجيرة، أو حتى فوز الأخير، إذ سيستفيد الصقور في تلك الحالة من مواجهاته المباشرة مع الفجيرة في الدوري.

في حين سيسمح السيناريو الأخير ببقاء الإمارات، في حالة خسر الفجيرة، وخسر دبا، أو تعادل الأخير مع بني ياس.

ويحتل الإمارات المركز الـ12 في لائحة الترتيب العام، برصيد 18 نقطة، وهو رصيد الفجيرة نفسه، بينما يأتي دبا الفجيرة في المركز الأخير، برصيد 16 نقطة.

وأكد مدرب الإمارات التونسي، جلال قادري، أن فريقه كان محظوظاً بالنتائج التي خرجت عليها الجولة 25، وقال في المؤتمر الصحافي: «أضعنا الفرصة بأيدينا، لقد كان بالإمكان أن نحقق أفضل مما كان، لكن لاعبينا دخلوا المباراة، وهم مضغوطون من الناحية النفسية». واعترف قادري بأن خروج الحارس علي صقر من الملعب للإصابة كان له تأثير سلبي على الفريق، وأفقد الدفاع الثقة. وأوضح: «لا أريد أن أظلم الحارس البديل، فهو عائد من إصابة، ولا يُسأل عن أي من الأهداف الأربعة».

وكان علي صقر، فقد الوعي، إثر كرة مشتركة مع مهاجم عجمان، النيجيري، ستانلي، نُقل على أثرها لمستشفى خليفة، لتلقي العلاج اللازم.

وحول إذا كان من الممكن أن يوافق على نقل مباراته مع الملك لملعب الشارقة، إذا طلب الأخير ذلك لكي يحتفل بلقب الدوري، قال قادري: «لو كانت ظروفنا في وضعية أفضل مما كانت عليه لوافقنا بلاشك، لكننا من الناحية الفنية بحاجة أن نخوض المباراة الأخيرة على ملعبنا لتحقيق النتيجة التي تضمن لنا البقاء».

الرمادي: الفوز على «الصقور» حقق أهداف عجمان «كاملة»

أكد مدرب عجمان، المصري، أيمن الرمادي، أن الفوز على الامارات حقق أهداف عجمان «كاملة» وأبرزها، تطبيق مبدأ اللعب النظيف.وقال: «عملنا كل ما هو مطلوب منا، كما أننا كنا بحاجة للفوز لاستعادة المركز السابع من الوصل، وهو أقل ما يُمكن أن يحصل عليه البرتقالي بعد موسم مميز».