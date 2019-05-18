مسفر: على الفجيرة أن يخدم نفسه دون انتظار الآخرين

المصدر: محمد فاضل ــ الفجيرة

قال مدرب فريق الفجيرة، الدكتور عبدالله مسفر، إن «ضياع الفرص السهلة التي لاحت للاعبين تسبب في خسارة الفريق أمام النصر 3-صفر في الجولة قبل الأخيرة لدوري الخليج العربي».

وأضاف مسفر في المؤتمر الصحافي: «كرة القدم عاقبت اللاعبين على ضياع الفرص، وعلينا القتال لتحقيق البقاء حتى النهاية، ونحن مطالبون بخدمة أنفسنا دون انتظار الآخرين». وأشار مسفر إلى أن فريقه لم يستفد من خمس هجمات، انتهت اثنتان منها في القائم والعارضة، بينما استفاد النصر من فرص سهلة سجل منها، بحسب تعبيره.

وتابع: «علينا الاستعداد بالشكل الأفضل للقاء الأخير بالغ الأهمية، رغم أننا سنفتقد مهند خميس للإنذار الثالث، والثنائي محمد خلفان وأحمد موسى للإصابة».

في جانب آخر، قال مدرب النصر، البرازيلي كايو، إنه سعيد للغاية باستمرار الانتصارات، وكذلك لعودة محمد العكبري والإسباني نيغريدو، وخوضهما المباراة بشكل جيد بعد تعافيهما من الإصابة، وتسجيلهما هدفين. وقال في المؤتمر الصحافي: «شدة الرطوبة أثرت في عطاء الفريق، إضافة إلى الصيام طوال النهار، وكان من الواجب منح اللاعبين فرصة شرب المباراة أثناء الشوطين». وقال كايو إنه يطمح بشدة لإنهاء الموسم بالفوز على الجزيرة في المباراة الأخيرة.

• الخسارة من النصر عقّدت من وضع فريق الفجيرة الذي يصارع فريقي الإمارات ودبا على البقاء.