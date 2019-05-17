المصدر: الامارات اليوم-دبي

شاشات

بثّ مسؤولو استاد شباب الأهلي في العوير، مباراة الشارقة والوحدة في الشاشات الموجودة في مقصورة الملعب، أثناء مباراتهم مع بني ياس، إذ لم يغادر الحضور الملعب، رغم انتهاء مباراة شباب الأهلي، وذلك للتأكد من مصير لقب الدوري.

سحور

اضطرت أعداد كبيرة من جماهير الشارقة، عقب مباراة الفريق مع الوحدة، وفوز «الملك» باللقب، إلى تناول وجبة السحور داخل نادي الشارقة، بعدما ظلت موجودة بالنادي حتى ساعة متأخرة من الليل للاحتفال، وظلت الجماهير تردد أهازيج الفرح، وأطلقت الألعاب النارية تعبيراً عن الفرحة العارمة.

محسن

حرص رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة محسن مصبح، على حضور مباراة الشارقة مع الوحدة، في المدرجات التابعة للجمهور، ولم يجلس في المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات في النادي، واحتفل بعد المباراة مع أنصار «الملك» بالفوز باللقب.