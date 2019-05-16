الجزيرة يتراجع للمركز الرابع

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

تراجع الجزيرة إلى المركز الرابع لدوري الخليج العربي لكرة القدم ، بعد أن أهدر نقطتين غاليتين بتعادله مع الظفرة بهدف واحد لكل منهما ، في المباراة التي جرت أمس على استاد محمد بن زايد في الجولة الخامسة والعشرين وقبل الأخيرة للمسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف واحد دون رد أحرزه نجم الوسط خلفان مبارك ، وفي الشوط الثاني أحرز محمد إبراهيم هدف التعادل للظفرة في الدقيقة 88 ، وسط حسرة لاعبي الجزيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجزيرة إلى 45 نقطة في المركز الرابع خلف العين الذي صعد إلى المركز الثالث بعد فوزه على الوصل ، وارتفع رصيد الظفرة إلى 29 نقطة .

جاءت المباراة أقل من المتوسط وسيطر الجزيرة على أغلب فتراتها وأضاع مهاجموه عددا كبيرا من الفرص السهلة وتألق حارس الظفرة خالد السناني في إنقاذ مرماه في أكثر من هجمة للجزيرة ، وعاقبه محمد إبراهيم لاعب الظفرة قبل النهاية بدقيقتين على إهدار الفرص السهلة.