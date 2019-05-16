الفجيرة يبحث عن أهم 3 نقاط في الموسم أمام النصر

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يخوض الفجيرة أهم مباراة له في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، عندما يستضيف النصر في العاشرة من مساء اليوم، ضمن الجولة 25 (قبل الأخيرة)..

ويتطلع الفجيرة إلى الفوز لتعزيز حظوظ البقاء، حيث يبلغ رصيده الحالي 18 نقطة، وهو الرصيد ذاته للإمارات، الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة، والذي بدوره سيحل ضيفاً على عجمان، والفريقان يقبعان في المركز قبل الأخير بترتيب قائمة فرق الدوري، ويتطلعان إلى الفوز والهروب من دوامة الهبوط إلى دوري الهواة.

ويعيش «الذئاب» نشوة الفوز الذي حققه على الظفرة (5-1) في الجولة الماضية، إضافة إلى اكتمال الصفوف، إذ يخوض مباراة اليوم دون غيابات، ما يعطي المدرب عبدالله المسفر خيارات عدة في اعتماد الأسلوب الذي سيلعب به المباراة.

بالمقابل، يبحث النصر صاحب 30 نقطة عن تحقيق النتيجة الإيجابية في المباراة، للتقدم لمركز أفضل من المركز التاسع الذي يحتله، وسيعاني العميد غياب اثنين من أفضل لاعبيه، هما: محمود خميس، ومحترفه البرازيلي دوترا، لنيلهما بطاقتين حمراوين في المواجهة الأخيرة التي خسرها العميد أمام شباب الأهلي (3-1)، كما سيفتقد خليفة مبارك ونيغريدو ومحمد عايض، للإصابة.

ووصف مدرب الفجيرة، عبدالله مسفر، المباراة بالمصيرية، إضافة إلى مباراة الجولة الأخيرة أمام شباب الأهلي، واصفاً المباراتين بأنهما تعادلان الدوري بأكمله، ومتمنياً أن يستمر لاعبو الفريق بالتألق ذاته، الذي ظهر به الفريق في المباراة الأخيرة أمام الظفرة، مؤكداً أن الفريق يمر بحالة فنية وذهنية مميزة.

وكان الفجيرة قد خسر أمام النصر في مرحلة الذهاب بهدفين نظيفين، بينما فاز (3-2) في كأس الخليج العربي.

في المقابل، قال مدافع النصر، مسعود سليمان، في تصريحات صحافية: «قادرون على تحقيق الفوز، مهما كانت قوة الخصم أو موقعه في جدول الدوري، العميد دائماً بمن حضر مهما كانت الغيابات، تبقى روح الفريق حاضرة، وهي التي تحرك اللاعبين، خصوصاً بعد عودة المدير الفني كايو زاناردي، الذي نجح في تطوير أداء الفريق دفاعياً وهجومياً».

