انتهاء موسم عبدالباسط مع الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد لاعب خط وسط فريق الوحدة محمد عبدالباسط، أن موسمه انتهى مع فريقه بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية، أخيراً، ومنعته من اللعب مع الفريق في مبارياته الأخيرة محلياً وآسيوياً.

وقال عبدالباسط لـ«الإمارات اليوم» إن «الإصابة تحتاج إلى فترة لا تقل عن شهر للعلاج، ولن أستطيع اللحاق بمباراتي الوحدة في بطولة دوري الخليج العربي مع الشارقة غداً على ملعب الأخير في الجولة 25، ومع العين يوم السبت 25 الجاري على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في الجولة 26 والأخيرة من المسابقة، وكذلك لن أستطيع اللحاق بمباراة الوحدة مع الاتحاد السعودي الثلاثاء 21 مايو على ملعب الأخير بجدة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والتي لن تؤثر في تأهل الفريق لدور الـ16 للبطولة، في ظل احتلاله المركز الأول برصيد 12 نقطة».

وقال عبدالباسط «أخوض حالياً برنامجاً علاجياً تحت إشراف طبيب الفريق، ثم تبدأ معه مرحلة التأهيل من أجل أن أكون جاهزاً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد التي تبدأ في يوليو المقبل».

ويحرص محمد عبدالباسط على متابعة مباريات فريقه من المدرجات، سواء محلياً أو آسيوياً، للشد من أزر زملائه، وتحفيزهم على الفوز، من أجل احتلال مركز متقدم في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، يؤهل الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.