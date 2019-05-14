5 غرائب مثيرة في جدول الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهد دوري الخليج العربي لكرة القدم في الموسم الحالي تناقضات بالجملة عند إخضاع المباريات للمنطق الرقمي، فمتصدر البطولة الشارقة ليس الأكثر فوزاً لكنه الوحيد الذي تلقى هزيمة واحدة، إذ بقي صامداً على مدار 23 جولة قبل الهزيمة أمام الوصل، أما شباب الأهلي الوصيف الذي بدأ المنافسة متعثراً فلم يتوقع المراقبون والمحللون ارتقاءه بسرعة الصاروخ إلى المركز الثاني على الرغم من أنه تعرض لست هزائم في البطولة حتى الآن.

ومن العلامات الفارقة، فريق الجزيرة صاحب المركز الثالث الذي يعتبر الأقوى هجوماً برصيد 64 هدفاً حتى الآن، متأخراً بفارق أربعة أهداف عن فريق الوحدة وكلاهما خارج المنافسة في اللقب، ويتنافسان في مقعد آسيوي.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز خمسة أرقام غرائب شهدها دوري الخليج العربي حتى الآن، على النحو التالي:

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