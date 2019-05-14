فابيو ليما: من الطبيعي عدم اختياري في قائمة أفضل لاعب

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، أن عدم اختياره في القائمة النهائية لأفضل اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، في الموسم الحالي، يعد أمراً طبيعياً، مشيراً إلى أنه لم يقدم ما يستحق عليه الوجود في هذه القائمة مقارنة باللاعبين الذين تم اختيارهم.

وتم استبعاد فابيو ليما من قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الوصل في موسم 2014-2015، إذ وجد اللاعب البرازيلي في قائمة أفضل ثلاثة لاعبين مرشحين للجائزة في آخر أربعة مواسم متتالية، وفاز بلقب أفضل لاعب في موسم 2016-2017، قبل أن يتم استبعاده من القائمة في الموسم الحالي، والتي ضمت ثنائي الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو، والبرازيلي ويلتون سواريز، إلى جنب لاعب الوحدة، الأرجنتيني سيباستيان تيغالي.

وقال ليما في تصريحات صحافية، إنه لا يستغرب استبعاده من قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، موضحاً: «حصلت على البطاقة الحمراء في مباراة الوحدة في الدور الأول، وتم إيقافي، كما تعرضت للإصابة، ما أسهم في غيابي عن العديد من المباريات، وقلة عدد الأهداف التي أحرزتها في الموسم الحالي».

وأضاف: «أرى أن إحرازي 13 هدفاً في الدوري يعد رقماً مقبولاً، مقارنة بعدد المباريات التي شاركت فيها، والتي بلغت 18 مباراة، وحالياً الناس تتحدث فقط عن غيابي عن قائمة أفضل اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، بينما نسيت وجودي أربعة مواسم متتالية، وأتمنى أن أعود إلى قائمة أفضل اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل».

وتابع: «لقد كان هناك عوامل عدة أسهمت في تراجع نتائج الوصل بشكل عام، وبالنسبة لي لم أبدأ الموسم بشكل جيد، ولم أشارك في فترة الإعداد، بسبب إجرائي عملية جراحية في غضروف الركبة، ولاشك في أن الاستعداد جيداً للموسم، يكون من العوامل المهمة في ظهور أي لاعب بشكل جيد، في المقابل لم يبدأ الفريق الموسم بشكل جيد، وتم الاستغناء عن رونالدو مينديز، وهو قرار خاطئ، وثبت ذلك عندما عاد اللاعب البرازيلي في الدور الثاني».

وتمنى فابيو ليما أن يستمر رونالدو مينديز في الموسم المقبل مع الوصل، وقال: «أتمنى أن يستمر رونالدو معنا، وأن يتم التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، لأننا في الفريق نأمل أن نحقق الفوز بلقب بطولة، وذلك سيحدث بالتعاقد مع صفقات قوية، إلى جانب مجموعة اللاعبين الجيدة الموجودة حالياً».

أما بالنسبة إلى فوز الوصل على متصدر لائحة ترتيب الدوري، الشارقة، والاحتفال الكبير بالهدف الثالث الذي أحرزه، قال: «حققنا الفوز على فريق كبير، وهي الخسارة الأولى التي يتلقاها الشارقة، كما أنني أحرزت هدف الفوز في الوقت القاتل، لذلك كان من الطبيعي أن تكون الفرحة كبيرة من اللاعبين والجمهور، لأننا لدينا الرغبة في إثبات أننا فريق كبير، وأن النتائج التي حققناها في الموسم الحالي، لا تعبر عن مستوانا الحقيقي».

وختم لاعب الوصل تصريحاته بالتأكيد على رغبته في الاستمرار مع الوصل، وتقديم أفضل ما لديه في الموسم المقبل، وقال: «سنركز في الوقت الحالي على الظهور بشكل جيد في آخر مباراتين في الدوري، ومباراة الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا، بينما أتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل بالنسبة لي مع الوصل، وأن أظهر بشكل جيد، وبالمستوى الذي ينتظره مني الجمهور الوصلاوي».

- النتائج التي حققها الوصل لا تعبر عن مستواه الحقيقي.

- أتمنى أن يستمر رونالدو مينديز معنا في الموسم المقبل.