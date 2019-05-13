الوافدون الجدد يقدمون أوراق اعتمادهم في «سباعيات مكتوم بن راشد»

المصدر: جوني جبور - دبي

قدم الوافدون الجدد أوراق اعتمادهم كمنافسين أقوياء على لقب بطولة مكتوم بن راشد الرمضانية لسباعيات كرة القدم، المقامة حالياً في نسختها التاسعة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في منطقة القرهود، وتمتد حتى 21 من الشهر الفضيل، إذ شهدت الجولة الثانية من دوري المجموعات، تأكيد فريق «خلف الحبتور» أن التفوق لا يقتصر على البولو، كونه أحد أعرق الفرق في الدولة، عقب فوزه على فريق «نيس إف سي» بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، أول من أمس، والتي اتبعت لحساب المجموعة ذاتها، بفوز «السيلساو» في ظهوره الأول تاريخياً بهدف دون رد،على فريق الاتحاد الرياضي للجامعات المتوج بلقب البطولة في نسختَي 2013 و2014.

كما شهدت الجولة، لحساب افتتاح المجموعة الرابعة، تحقيق فريقي أصباغ ناشيونال والإمبراطور انتصارين صعبين وبالنتيجة ذاتها، بواقع هدفين لهدف واحد، جاء للأول على حساب فريق «مركز هونوفر الطبي»، وللثاني على «دناتا».

وحظيت النسخة التاسعة، التي استهلت مساء الجمعة الماضية، بالظهور الأول لستة من أصل الفرق الـ19 المنافسة على اللقب، ممثلة بفرق «خلف الحبتور» و«المقام» و«الروح الإيجابية»، و«السيلساو» و«أصباغ ناشيونال» و«مركز هانوفر الطبي»، قبل أن تشهد الجولتان الأولى والثانية تقديم أربعة من الفرق الجديد أوراق اعتمادها كمنافسة قوية، بداية من الانتصار العريض الذي حققه فريق المقام في الجولة الافتتاحية، بفوزه على الفرسان 6-2، وفي ثانية جولات دوري المجموعات، جاءت ثلاثة انتصارات أخرى.

وقضى نظام البطولة بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، على أن تسفر نتائجه عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وذلك بعد أن وزعت القرعة الفرق الـ19 على المجموعات الأربع، لتضم المجموعة الأولى فرق فنادق الخوري، وجوردان، والمقام، والفرسان، والمرحوم عباس معروف، فيما حل حامل اللقب فريق شرطة دبي في المجموعة الثانية الحديدية، التي ضمت بجواره كلاً من فرق الجوكر، والكتلان، ومحمد علي، والروح الإيجابية، ولتضم الثالثة فرق خلف الحبتور، والسيلساو، والاتحاد الرياضي، والعين، و «نيس إف سي»، لتقتصر المجموعة لرابعة على أربعة فرق ممثلة بأصباغ ناشيونال، ومركز هانوفور الطبي، والإمبراطور، ودناتا.

أحمد عمر: سعداء بالظهور الأول

أعرب مدرب فريق «خلف الحبتور»، أحمد عمر، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز في الظهور الأول له في البطولة، وقال في تصريحات صحافية إن «السمعة الواسعة الانتشار التي تتمتع بها (سباعيات مكتوم بن راشد الرمضانية)، كانت وراء حرصنا على الوجود في النسخة التاسعة، ونحن سعداء لتحقيق الفوز في مباراتنا الأولى التي جاءت أمام فريق يضم نخبة من نجوم الجاليات في الدولة».

وأضاف: «نعتمد بشكل رئيس على العنصر المواطن في فريقنا، في ظل السعي للاستفادة من روح هذه البطولة التي انطلقت عام 2011، وخصصت بشكل رئيس للاعبين المواطنين، وإتاحة الفرصة للعناصر الشابة لاكتساب خبرات الاحتكاك بنجوم الكرة الإماراتية».

3 مباريات في الجولة الرابعة

تقتصر مباريات الجولة الرابعة من دوري مجموعات البطولة على ثلاث مباريات، إذ يلتقي في العاشرة من مساء اليوم فريقا مركز «هانوفر الطبي» و«الإمبراطور»، في مواجهة تقام لحساب المجموعة الرابعة، على أن تتبع في الساعة 11 على الملعبين (1) و(2) بمواجهتي المجموعة الثالثة، وذلك حين يلتقي «نيس إف سي» مع «السيلساو»، ويسجل «العين» ظهوره الأول في لقاء «خلف الحبتور».