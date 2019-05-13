«الشارقة لرياضة المرأة» يسيطر على منصة تتويج الرماية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

هيمنت لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة على منصة تتويج المنافسات الختامية للعبة الرماية، ضمن فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية الـ11، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار «للرياضة معانيها في رمضان نحييها»، بعد فوزهن، أول من أمس، بالمراكز الثلاثة الأولى لفئة مسدس سيدات 10م هوائي فردي، حيث حصدت اللاعبة وفاء خميس آل علي ذهبية الدورة بنتيجة 571 نقطة، وظفرت زميلتها صفاء محمد الهاشمي بفضية المنافسة بنتيجة 550 نقطة، فيما ذهبت برونزية الدورة إلى اللاعبة غاية شهيل آل شهيل بنتيجة 534 نقطة.

وضمن فئة البندقية 10م هوائي فردي، حافظ نادي الشارقة لرياضة المرأة على المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن حققت لاعبتها سهيلة إمام الدين البلوشي الميدالية الذهبية، وحازت نظيرتها، مروة جوهر محبوب، الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية للاعبة القيادة العامة لشرطة الشارقة، شيخة محمد الشحي. وفي فئة الفرقي بندقية 10م هوائي، حصد نادي الذيد الثقافي الرياضي الذهبية، أما في فئة مسدس 10م هوائي فرقي، فقد حاز نادي الذيد الثقافي الرياضي الذهبية، فيما توج نادي الشارقة لرياضة المرأة بالميداليتين الفضية والبرونزية.