العنبري بريء من تدهور نتائج الشارقة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

للمباراة الرابعة على التوالي، يفشل الشارقة في تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما تلقى أول خسارة له في دوري الخليج العربي بعد 23 جولة حافظ فيها على سجله خالياً من الهزائم، إذ نجح الوصل في فك العقدة بفوز صعب على «الملك» في الدقيقة 94 ليشعل الصراع على لقب الدوري، بعدما تقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط بين الشارقة وشباب الأهلي، الذي خدم نفسه وحقق الفوز على النصر في ديربي دبي بنتيجة 3-1.

وازداد القلق لدى محبي الشارقة بسبب اقتراب شباب الأهلي من الشارقة وزحفه نحو الدرع، بعد تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط، سيناريو غريب لدورينا والشارقة الذي كان بعيداً بفارق 12 نقطة خسر تسع نقاط متتالية بالتعادل في ثلاثة لقاءات والخسارة في مباراة.

وشهدت مباراة الوصل والشارقة حضوراً جماهيرياً كبيراً في ملعب زعبيل، لكن جمهور الشارقة عاد حزيناً وخائفاً على درع الدوري، كون المباراة المقبلة للشارقة أمام الوحدة المنتعش، وفي ظل غيابات مؤثرة للمتصدر، منها الأوزبكي شاكروف وشاهين عبدالرحمن ومحين خليفة وسيف راشد، وجميعها غيابات يصعب تعويضها في الوقت الحالي أمام قوة الوحدة، الذي يبحث عن الفوز وحجز مقعد في دوري أبطال آسيا، كما سيخرج الشارقة في الجولة الأخيرة لمواجهة فريق الإمارت الذي يبحث عن البقاء في الدوري.

ورصدت «الإمارات اليوم»، سؤالاً للجمهور عن أسباب تدهور نتائج فريق الشارقة في ختام دوري الخليج العربي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ما هي أسباب تدهور نتائج فريق الشارقة في ختام دوري الخليج العربي؟

تم رصد أربع إجابات، هي: قلة الخبرة، ضغط الجمهور الشرقاوي، ضعف القراءة الفنية، التهيئة النفسية من قبل الجهازين الفني والإداري.

وبرّأ المشاركون في الاستفتاء، الذين وصل عددهم إلى ما يقارب من 1000 مشارك، مدرب الفريق المواطن عبدالعزيز العنبري من مسؤولية ما يحدث للفريق، وقال 14% فقط إن ضعف القراءة الفنية سبب تراجع النتائج، بينما جاءت النسبة الأكبر من وجهة نظر الجمهور إلى قلة خبرة اللاعبين مع مثل هذه المواقف بنسبة 38%، ورأى 32% من المشاركين أن التهيئة النفسية هي سبب تدهور النتائج، وصوت 16% فقط للخيار الرابع وهو ضغط الجمهور.

وقال المحاضر الآسيوي مدير التدريب في اتحاد الكرة، عبدالله حسن، لـ«الإمارات اليوم»: «لا أعتبر ما يمر به فريق الشارقة حالياً تدهوراً بالمعنى الصحيح، هذا أمر طبيعي يحدث لأي فريق متصدر في بطولة دوري، ضغوط كثيرة بجانب قلة دكة البدلاء من اللاعبين المؤثرين القادرين على تعويض غياب أي لاعب أساسي، عودة الفريق إلى النتيجة في مناسبتين خلال مباراة الوصل أمر يدعو إلى التفاؤل في الجولتين المقبلتين، المدرب عبدالعزيز العنبري، نجح خلال المباراة في إجراء تغييرات تكتيكية سمحت بإحراز هدف التعادل والعودة من جديد كلها أمور إيجابية وما يحدث أمر طبيعي».

وأكد عبدالله حسن، أن الخبرة في كيفية إدارة الضغوط في المنافسة تحتاج إلى تدخل من شخص معين لإعادة الروح إلى الفريق وتحقيق اللقب، سواء كان لاعباً أو مسؤولاً إدارياً، موضحاً أن «دخول أهداف في مرماه من بداية المباراة، وهو ما يصعب الأمور على لاعبي الشارقة من أجل البحث عن التعادل في البداية».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق بعد الجولة 23، يرجى الضغط على هذا الرابط.