ضحية ثالثة لـ"الرباط الصليبي" في صفوف الظفرة

المصدر: معاذ كمبال -أبوظبي

أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم الفريق سعيد الكثيري أثبت إصابته بقطع في الرباط الصليبي ليكون بذلك ثالث لاعب في الفريق يتعرض لاصابة في الرباط الصليبي خلال الموسم الحالي بعد البرتغالي هيلدر جوديز بجانب البرازيلي رومولو دوسانتوس الذي حل في خانته خلال الانتقالات الشتوية.

وكان الكثيري تعرض لإصابة خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي دبا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي وانتهت بخسارة الفريق 5-1 وقد أثبتت الفحوصات لاحقاً أن الاصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الظفرة في "تويتر": "مجلس إدارة نادي ⁧‫الظفرة‬⁩ وشركة كرة القدم والجماهير يتمنون عاجل الشفاء لمهاجم الفريق الأول سعيد الكثيري الذي أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بقطع في الرباط الصليبي إثر لعبة مشتركة خلال مباراة الفجيرة الأخيرة".

ويحتل "فارس الظفرة" المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة وقد ضمن البقاء رسمياً ضمن دوري المحترفين في الموسم القادم.