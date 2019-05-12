اليماحي لقضاة الملاعب: الاستعانة بـ «الفار» ليست عيباً ولا تقلل من مكانة الحَكَم

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم نائب رئيس لجنة الحكام، محمد عبيد اليماحي، أن تقنية الحكم الفيديو (الفار)، أعادت للأندية حقوقها وحققت مبدأ العدالة بين الجميع بنسبة 95%، فيما ترجع نسبة الـ5% المتبقية لعدم استخدام بعض الحكام للتقنية، مؤكداً لقضاة الملاعب أنه «ليس عيباً أن يستعين الحكم بهذه التقنية، واللجوء إليها لا يقلل من مكانته كحكم»، وشدد اليماحي على أنهم في لجنة الحكام حريصون على تغطية كل جوانب النقص، من خلال المزيد من التدريب والتأهيل المتواصل للحكام.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «اللجوء إلى (الفار) أسهم في الحد من الأخطاء التحكيمية، وردّ الحقوق للأندية، لذلك فإننا نؤكد دائماً أن هذه التقنية تعتبر أداة مساعدة للحكم في اتخاذ القرار الصحيح، خلال إدارته للمباريات المختلفة، وليس عيباً أن يستعين بها في اتخاذ قراره لتحقيق مبدأ العدالة».

وأضاف: «هناك تصور متكامل بخصوص استعانة الحكم بتقنية الفيديو، لذلك فإن المعسكر الخارجي المرتقب لقضاة الملاعب، سيشهد جهوداً مضاعفة لتدريب الحكام على استخدامها».

وقال أيضاً: «من التحديات التي واجهت التحكيم في الموسم الحالي، عملية التوقفات الكثيرة وتأثيرها في الأندية وفي المباريات، وأيضاً صورتها السلبية على مستوى الحكام، كما أننا نعاني في الدوري من المشاركات الخارجية الكثيرة للحكام، فبجانب إدارة البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لدينا حكاماً وُجدوا في الدوري السعودي والأردني والكويتي، وهذا الأمر من دون شك دليل على الثقة بالتحكيم الإماراتي، لكننا نضطر في أحيان كثيرة إلى الاعتذار عن طلبات كثيرة تصلنا من بعض الاتحادات الوطنية، تطلب فيها الاستعانة بحكامنا، نظراً إلى حاجتنا لهم في المسابقات المحلية».

وأشار نائب رئيس لجنة الحكام إلى أنه كان هناك اجتماع خاص يتعلق بالاستعدادات والتحضير للمعسكر الخارجي لقضاة الملاعب، وتقرر أن يكون في ألمانيا، وكيفية الاستفادة القصوى منه بالنسبة للحكام، لافتاً إلى أن هناك ارتياحاً كبيراً للخطوات التي تقوم بها الإدارة الفنية للحكام، الخاصة بعملية تجهيز الحكام وإعدادهم للموسم المقبل.

وأكد اليماحي الدور الكبير والمؤثر الذي يقوم به المدير الفني للجنة الحكام، علي الطريفي، في عملية تصحيح الأخطاء، لافتاً إلى أنهم في اتحاد الكرة، وفي لجنة الحكام، حريصون على مساعدته في أداء عمله على أكمل وجه، من أجل تطوير التحكيم الإماراتي.

وأثنى على الدور الكبير للحكام في مباريات دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن دوري الهواة خرج بصورة مثالية من حيث الأداء التحكيمي.

• اليماحي أكد أن من التحديات التي واجهت قضاة الملاعب خلال استخدام «الفيديو»، كثرة التوقفات خلال المباريات.