بني ياس يروض نمور كلباء بهاتريك كوندي

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

نجح بني ياس في ترويض فريق نمور اتحاد كلباء وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت أمس الجمعة على استاد الشامخة الجديدة بالعاصمة أبوظبي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل الإسباني بيدرو كوندي أهداف بني ياس الثلاثة في الدقائق 7 و 50 و 62 واستحق نجومية المباراة ، وارتفع رصيده إلى 18 هدفا في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري خلف تيغالي الأول بثلاثة أهداف وعلي مبخوت الثاني بفارق هدف واحد ، فيما سجل عبد الله أحمد وأحمد النقبي هدفي اتحاد كلباء في الدقيقتين 31 و87 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق بني ياس إلى 39 نقطة في المركز السادس ، واحتفظ ببصيص الأمل في إمكانية احتلال المركز الرابع المؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل ، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

جاءت المباراة متوسطة المستوى وكان اتحاد كلباء الأفضل في الشوط الأول على الرغم من تقدم بني ياس بهدف مبكر في الدقيقة السابعة ، وأضاع لاعب وسط الفريق المجري بالاس جوجاك ضربة جزاء في الدقيقة 28 ، قبل أن يسجل عبد الله أحمد هدف التعادل في الشوط الأول ، وتوالت فرص الفريق الضائعة التي نجح دفاع وحارس بني ياس في التصدي لها .

وفي الشوط الثاني تغير الحال تماما ، وسيطر بني ياس على مجريات اللعب وزادت سرعة إيقاع اللعب ، وتركزت الهجمات من الجهة اليمنى عن طريق المجتهد سهيل النوبي والظهير المتقدم أحمد دادا ، وتهيأت فرص عدة للفريق ، استغل منها بيدرو كوند اثنتين فقط وسجل الهدفين الثاني والثالث .