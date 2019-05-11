الشارقة لم يهزم الوصل في زعبيل منذ 6 سنوات

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى الشارقة إلى حسم لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على الوصل، في الجولة 23، عند الساعة 10 على استاد الوصل في زعبيل، لكن «الملك» يواجه عقبة كبيرة تتمثل في العقدة التي تقف عائقاً أمامه، بعدم فوزه على «الإمبراطور» في عقر داره في الدوري منذ ما يقارب ست سنوات.

ويعود آخر فوز للشارقة على الوصل في ملعبه بالدوري، عندما فاز «الملك» بهدف دون رد في الجولة الأولى من موسم 2013-2014، في 14 سبتمبر 2013، بينما لم يحقق متصدر دوري الخليج العربي الفوز على «الفهود» منذ 4 ديسمبر 2015، عندما فاز الشارقة بهدفين مقابل هدف، إذ التقى الفريقان بعدها ست مرات، شهدت فوز الوصل في أربع مباريات، والتعادل في مباراتين.

وتعد مباراة اليوم فرصة تاريخية أمام الشارقة لحسم لقب الدوري للمرة السادسة في تاريخه، خصوصاً أن الفريق يتصدر لائحة ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، والفوز على الوصل يحسم رسمياً لقب الدوري، في المقابل يسعى «الإمبراطور» إلى مواصلة انتصاراته في الدوري، والتقدم في لائحة الترتيب، حيث يحتل الوصل المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

في المقابل، يخوض الوصل المباراة، وليس لديه أي أهداف، باستثناء إنهاء الموسم بأفضل طريقة.

الغيابات

الوصل: لا يوجد.

الشارقة: شوكوروف وماجد سرور.

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