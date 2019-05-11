دبا الفجيرة والعين.. بين «صاحب الأرض» و«الطابق الرابع»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يتطلع فريق دبا الفجيرة إلى تحقيق فوز مهم على ضيفه العين عندما يلتقيان في الساعة العاشرة من مساء اليوم على استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الخليج العربي، إذ يهدف إلى تعزيز حظوظه بالبقاء لموسم جديد، أو تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تقليص الفارق في الرحلة الشاقة للهروب من الهبوط.

وعلى الرغم من الفوارق الفنية بين الفريقين فإن «النواخذة» سيدخلون المباراة بالروح العالية التي أظهروها في المباريات الماضية، خصوصاً في المباراة الأخيرة أمام الشارقة التي انتهت بالتعادل (2-2)، وكادت تكلف الملك الشرقاوي النقاط كاملة لولا تدخل (الفار) لمصلحة الشارقة وإلغاء هدف صحيح برأسية البرازيلي دياغو سيلفا.

ويبلغ رصيد دبا الفجيرة 13 نقطة في المركز الأخير، بينما يبلغ رصيد العين 40 نقطة بالمركز الرابع، وبموجب ذلك فإن فوز دبا الفجيرة سيؤجل البت في الهبوط والبقاء لإحدى الجولتين المقبلتين.

ويدخل دبا الفجيرة المباراة بكامل لاعبيه الأساسيين، ويعول على أن يواصل لاعبه البرازيلي دياغو شهيته بتسجيل الأهداف ويظهر الثلاثي المغربي إدريس فتوحي والأردنيان يوسف الرواشدة وياسين البخيت بأفضل صورة فنية لإحراج العين لحسم النتيجة لمصلحتهم.

في المقابل، يتطلع العين إلى تعويض الخروج المفاجئ من المنافسة في دوري أبطال آسيا، وتحقيق نتيجة الفوز من أجل البقاء بالقرب من المراكز التي تؤهل للعب بدوي الأبطال في الموسم المقبل أو على أقل تقدير إنهاء الموسم بمركز بين الأربعة الأوائل، وهو ما يوجب عليه تحقيق الفوز في المباراة مساء اليوم.

من جهته، قال مدرب دبا الفجيرة محمد الخديم في مؤتمر صحافي إن فريقه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية، متمنياً أن تكون الفوز للوصول إلى النقطة 16 سعياً للهروب من المركز الأخير المؤدي لدوري الهواة، مؤكداً أن لاعبيه قادرون على تغيير الصورة وتحقيق النتيجة التي تسعد الجمهور.

ويعاني العين غيابات مؤثرة في صفوفه منها لاعباه المؤثران أحمد برمان وجمال معروف، إضافة الى غيابات أخرى، لكنه في الوقت نفسه يراهن على عدد من البدلاء الجيدين أبرزهم محمد خلفان، والسويدي بيرغ، الذي يتطلع الى بصمة فنية مميزة قبل ختام الموسم.

وسبق لدبا الفجيرة أن تمكن من إحراج العين في أكثر من مناسبة، منها في الموسم قبل الحالي عندما فاز عليه (2-1)، وتعادل معه من دون أهداف، بينما فاز العين برباعية نظيفة في آخر مباراة جمعت الفريقين.