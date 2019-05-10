بني ياس يتمسك بالمنافسة على مقعد آسيوي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يسعى فريق الكرة في نادي بني ياس للتمسك ببصيص الأمل الذي يراوده لاحتلال مركز متقدم في جدول ترتيب بطولة دوري الخليج العربي، يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، عندما يستضيف فريق اتحاد كلباء، في العاشرة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ24 للمسابقة.

يدخل فريق بني ياس المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الوحدة الرابع، بعد خسارته خارج ملعبه في الجولة الماضية أمام النصر، بهدفين مقابل هدف واحد، ويأمل بجانب الحصول على نقاط المباراة الثلاث، تعثر الوحدة في مباراته أمام عجمان، غداً، لتقليص فارق النقاط بينهما، بالإضافة إلى مواصلة انتصاراته في الجولتين الأخيرتين وتعثر الوحدة أيضاً.

ومن المتوقع أن يلعب بني ياس بأسلوبه الهجومي المعتاد في ملعبه، ومحاولة استغلال كل الفرص المتاحة لتسجيل هدف مبكر، وفرض أسلوبه على منافسه، الذي من المتوقع أن يقابله بتكتل دفاعي وحذر، خصوصاً في الشوط الأول.

وتعتبر المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه هذا الموسم، الذي لم يتلقّ عليه سوى خسارة واحدة أمام الشارقة المتصدر، ويسعى الفريق لترك ذكرى جيدة لجماهيره، كما أكد مدربه، جوريتش، عندما أشار إلى ذلك خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة، بقوله «المباراة هي الأخيرة لنا على ملعبنا، وسنسعى لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة أمام جماهيرنا، وسندخل اللقاء بهدف الفوز ولا شيء غيره، وأثق بقدرة الفريق على تقديم مباراة كبيرة، وأنا متفائل بشكل كبير بتحقيق الفوز».

وقال «فريق اتحاد كلباء حقق نتائج جيدة في المباريات الأخيرة، ويسعى للفوز أيضاً، وطموحنا هو التمسك بفرصة المنافسة لحجز مقعد بين الأربعة الكبار، يؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل».

في المقابل، فإن اتحاد كلباء ضمن البقاء في دوري الخليج العربي هذا الموسم، بعد نجاحه في خطف نقطة ثمينة خارج ملعبه من فريق العين حامل لقب البطولة، وارتفاع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ11، ويهمه الحصول على نقطة واحدة لتأكيد هذا البقاء بغض النظر عن نتائج الجولتين 25 و26.