العبدولي: جلسة إفطار مع والدي وأشقائي تتحول إلى نقاش كروي

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مدرب الوصل السابق ومساعد مدرب المنتخب الوطني الأسبق، حسن العبدولي، أنه يستمتع كثيراً بأجواء شهر رمضان مع أسرته وعائلته، مؤكداً أن الوجبات المفضلة لديه هي الهريس والثريد واللقيمات والعصيدة، مشيراً إلى أنه يحرص، دائماً، في أول يوم بشهر رمضان على تناول وجبة الإفطار في منزل العائلة الكبير، برفقة والده ووالدته، لافتاً «جلسة إفطار رمضان مع والدي وأشقائي، تتحول إلى نقاش كروي».

وشدد على أن الأجواء في المنزل تكون مميزة، خصوصاً بالنظر إلى أن والده شخصية رياضية، وكذلك أشقاؤه السبعة، بينهم اثنان يدربان في المراحل السنية في نادي الوصل.

وقال العبدولي، لـ«الإمارات اليوم»: أنتظر دائماً قدوم شهر رمضان، نظراً لكوني أجد في أيامه ولياليه فرصة كبيرة لقضاء أجمل الأوقات وأكثرها روحانية، خصوصاً مع أسرتي الكبيرة، وما يجعل جلسة الإفطار أكثر متعة وجود الوالد الذي يثري الجلسة بآرائه، ويشارك في الحوار الرياضي إخوتي السبعة، كونهم رياضيين، ولديهم اهتمامات بالرياضة.

وأوضح: «أحرص قبل الإفطار على أداء تدريبات رياضية يومية، للمحافظة على لياقتي البدنية، فضلاً عن المحافظة على الصحة العامة، كون ممارسة الرياضة بشكل منتظم فيها صحة لجسم الإنسان، وتمنحه نشاطاً وحيوية».

وأضاف: «أحرص في اليوم الأول لشهر رمضان على الذهاب إلى منزل العائلة الكبير، مصطحباً معي أولادي، حيث نتناول وجبة الإفطار بوجود كل أفراد العائلة».

وأضاف: «من الأمور والذكريات الجميلة، التي ستظل عالقة بذهني أجواء رمضان التي عشتها مع المنتخب الأولمبي، خلال دورة لندن 2012، وكنت وقتها مساعداً لمدرب المنتخب الأولمبي، حيث كان لاعبو المنتخب يؤدون مبارياتهم وهم صائمون، وكان معنا في الفندق نفسه منتخبات إنجلترا والسنغال والأورغواي». وتابع: كنت أستمتع كثيراً بالطريقة التي تقدم بها الوجبات، وكان الكل ينظر إلينا بإعجاب شديد، خصوصاً أسرة الفندق الذي كنا نقيم فيه، فقد كانوا يهتمون بنا كثيراً، لمعرفتهم أننا لم نتناول شيئاً من الطعام والشراب طوال اليوم.

وتابع العبدولي: اعتدت، دائماً، في العشر الأواخر من رمضان من كل سنة السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة مع الأصدقاء، من خلال السفر في مجموعات.

وأكمل: من الأشياء التي أمارسها باستمرار التدريبات الرياضية اليومية قبل الإفطار في نادي ضباط شرطة دبي، بصحبة عدد من الأصدقاء، وذلك لمدة ساعة كاملة. وأشار العبدولي إلى أنه يحرص، أيضاً، في رمضان على مشاهدة الدوريات الأوروبية والعربية، بجانب متابعة بعض المباريات في دوري أبطال آسيا للأندية.