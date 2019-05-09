استفتاء «سبورت فور أوول»: أحمد خليل نجم الجولة 23

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز مهاجم شباب الأهلي والمنتخب الوطني أحمد خليل بجائزة نجم الجولة 23 من دوري الخليج العربي في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية عبر صفحاتها الرسمية على «إنستغرام».

وقام وفد من جائزة «سبورت فور أوول» للنجوم بزيارة نادي شباب الأهلي في فرع العوير تقدمهم الراعي الرئيس للجائزة عيسى الخاجة، ومدير مركز هانوفر الطبي أحد رعاة الجائزة إيهاب عبدالمنعم، إذ قاما بتتويج النجم أحمد خليل بكأس نجم الجولة الذي حصل عليه للمرة الثانية خلال الموسم بعد حصوله في الجولة 17 على هذه الجائزة أيضاً.

من جهته، عبر أحمد خليل عن سعادته بحصوله على ثقة الجماهير الذين قاموا بالتصويت لمصلحته ما ساهم في حصوله على الجائزة، وتوجه بالشكرالجزيل لإدارة الجائزة والجماهير الرياضية لهذه المبادرة التي تحفز اللاعبين لتقديم الافضل بشكل مستمر.

يذكر أن نجم «الفرسان» تمكن من حسم صدارة استفتاء متابعي الشبكة بـ694 صوتاً، بعد تألقه وإحرازه هدفين لشباب الأهلي أحدهما بماركة الأرجنتيني ميسي في شباك فريق الظفرة في إطار منافسات الجولة 23 من دوري الخليج العربي، ليتوج المدفعجي خليل بكأس سبورت فور أوول المقدمة من شركة Eaksports لصاحبها عيسى الخاجة. وجاء نجم نادي الوصل البرازيلي كايو في المركز الثاني بـ417 صوت بينما حل قائد كتيبة «الملك» شاهين عبدالرحمن في المركز الثالث بـ401. وأسفرت بقية نتائج الاستفتاء عن تواجد سيباستيان تيغالي هداف الوحدة في المركز الرابع بـ305 أصوات، وصابر خليفة من نادي الإمارات في المركز الخامس بـ96 صوتاً.

فيما حل في المركز السادس محترف اتحاد كلباء جيوفاني سيو بـ69 صوتاً، وفي المركز السابع محترف النصر روني بـ59 صوتاً.