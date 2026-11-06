بعد اعتزاله دولياً.. حساب "الكرة الذهبية" يفاجئ كريستيانو رونالدو بمبادرة "نادرة"

وصف الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية عبر منصة "إكس" اعتزال النجم كريستيانو رونالدو دولياً بأنه لحظة استثنائية تمس ملايين المشجعين وعالم كرة القدم بأكمله.

وفي لفتة مؤثرة وجه الحساب رسالة إلى جماهير النجم البرتغالي، دعاهم فيها إلى مشاركة قصصهم وتجاربهم معه، تمهيداً لنشرها عبر الموقع الرسمي للجائزة.

وكان كريستيانو رونالدو قد أعلن نهاية مسيرته الدولية، بعد رحلة امتدت لأكثر من 23 عاماً، أصبح خلالها أحد أبرز رموز كرة القدم البرتغالية والعالمية.

وحقق قائد منتخب البرتغال لقب كأس أمم أوروبا عام 2016، إلى جانب التتويج بدوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، ليختتم مشواره الدولي بسجل حافل بالإنجازات والأرقام التاريخية، وهو الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات وتاريخ كرة القدم.