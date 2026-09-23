لامين جمال: ألعب لأصنع التاريخ ويتذكرني الناس بصفتي لامين

أجرى نجم برشلونة لامين جمال مقابلة صحفية مطولة تطرق خلالها للحديث عن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية وما يطمح إليه في مسيرته الكروية.

وقال لامين في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يوجد الكثير من اللاعبين في سن الثامنة عشرة يذهبون إلى حفل الكرة الذهبية وهم يعتقدون أن لديهم فرصة للفوز، أعتبر ذلك إنجازاً فقد حللتُ في المركز الثاني وأنا في سن الثامنة عشرة".

وأضاف: "إنها جائزة أفضل لاعب في العام، ذلك اللاعب الذي يتفرد عن غيره والذي يبعث المتعة في النفس عند مشاهدته ويتمتع بتلك اللمسة الساحرة التي ترسم البسمة على وجهك وتجعلك ترغب في متابعة المباراة خصيصاً من أجله".

وأردف: "أعتقد أن أسلوب لعبي هو أقوى حججي وما يميزني عن الآخرين من الضروري للغاية فضلاً عن كونك لاعباً جيداً أن تساهم في فوز فريقك، ميزتي تكمن في نجاحي في الفوز بكأس العالم هذا العام ومن الواضح أن ذلك يمنحني أفضلية".

واسترسل جوهرة برشلونة: "ألعب لأصنع التاريخ حتى يقول الشباب بعد 30 عاماً لقد كان لاعباً رائعاً حقاً لا أريد مقارنة نفسي بأحد، أريد أن أكون لامين جمال أريد أن يتذكرني الناس بصفتي لامين وآمل أن أكون في عداد العظماء".

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة الثلاثين لاعباً المرشحين لجائزة الكرة الذهبية والتي شهدت تواجد لامين جمال.