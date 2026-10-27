تركيا تكرم عالماً حاز على نوبل بقميص محمد صلاح

كرم الاتحاد التركي للأندية الشبابية الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء البروفيسور عزيز سانجار، بإهدائه قميص نجم طرابزون سبور محمد صلاح.

ووفقاً لموقع "Haberts" التركي، زار عزيز سانجار وزوجته، العالمة جوين سانجار، مقر الاتحاد، حيث قدّم رئيس الاتحاد التركي للأندية الشبابية بلال أوكودان، قميص محمد صلاح مع طرابزون سبور هديةً للبروفيسور.

وعكست تلك اللفتة الشعبية التي يحظى بها قائد منتخب مصر في تركيا.